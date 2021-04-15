Байден схвалив новий санкційний удар США по Росії

США висилають десять осіб з дипломатичної місії РФ.
Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.
Крім того, США висилають десять осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні через те, що до складу персоналу входять представники російських спецслужб, розповіли у Білому домі.
"Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження Про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії і стримати її в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.
Адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США "хочуть стабільних і передбачуваних " відносин з Росією, але при цьому будуть відстоювати свої національні інтереси.
Відповідно до Указу Байдена, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США заборонило банкам та іншим фінансовим інститутам країни купувати на первинному ринку номіновані в рублях та інших валютах облігації, випущені Банком Росії, Фондом національного добробуту (ФНБ) або Міністерством фінансів Росії після 14 червня 2021 року, а також надавати останнім позики.
Кого торкнеться санкційний удар США
Санкції введені відносно 6 російських технологічних компаній:
- Технополіс ЕРА;
- АТ Пасит;
- Федеральна державна Автономна наукова установа Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв і автоматики безпеки;
- ТОВ Необит;
- АТ Передові системні технології;
- АТ Позитив Текнолоджиз.
Також вводяться санкції проти 32 фізичних осіб та організацій.
Крім того, 10 осіб дипмісії РФ у Вашингтоні висилають з країни, оскільки в них є представники російських спецслужб.
У той же час США в партнерстві з Європейським союзом, Великобританією, Австралією і Канадою наклали санкції на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму. При цьому США ввели санкції проти глав управлінь ФСБ і СК в захопленому Криму.
"Трансатлантична спільнота одностайно підтримує Україну проти односторонніх провокацій Росії вздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму і вздовж кордонів України, а також погоджується з необхідністю негайного припинення Росією нарощування військової потужності і підбурювальної риторики", - йдеться на сайті Білого дому.
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За що США карають Росію:
- У грудні 2020 року видання Reuters повідомило, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації і викрали дані.
- Злом стався через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі державні установи США. Суб'єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації.
- Атаку пов'язують з діяльністю хакерської групи APT29, або Cozy Bear, яку часто звинувачують у зв'язках зі Службою зовнішньої розвідки РФ.