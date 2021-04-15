Байден схвалив новий санкційний удар США по Росії

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.

Крім того, США висилають десять осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні через те, що до складу персоналу входять представники російських спецслужб, розповіли у Білому домі.

"Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження Про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії і стримати її в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США "хочуть стабільних і передбачуваних " відносин з Росією, але при цьому будуть відстоювати свої національні інтереси.

Відповідно до Указу Байдена, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США заборонило банкам та іншим фінансовим інститутам країни купувати на первинному ринку номіновані в рублях та інших валютах облігації, випущені Банком Росії, Фондом національного добробуту (ФНБ) або Міністерством фінансів Росії після 14 червня 2021 року, а також надавати останнім позики.

Кого торкнеться санкційний удар США

Санкції введені відносно 6 російських технологічних компаній:

Технополіс ЕРА;

АТ Пасит;

Федеральна державна Автономна наукова установа Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв і автоматики безпеки;

ТОВ Необит;

АТ Передові системні технології;

АТ Позитив Текнолоджиз.

Також вводяться санкції проти 32 фізичних осіб та організацій.

Крім того, 10 осіб дипмісії РФ у Вашингтоні висилають з країни, оскільки в них є представники російських спецслужб.

У той же час США в партнерстві з Європейським союзом, Великобританією, Австралією і Канадою наклали санкції на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму. При цьому США ввели санкції проти глав управлінь ФСБ і СК в захопленому Криму.

"Трансатлантична спільнота одностайно підтримує Україну проти односторонніх провокацій Росії вздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму і вздовж кордонів України, а також погоджується з необхідністю негайного припинення Росією нарощування військової потужності і підбурювальної риторики", - йдеться на сайті Білого дому.

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За що США карають Росію: