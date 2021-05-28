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Байден відмовився від санкцій проти СП-2: експерт розкрив таємний умисел США

28 травня 2021, 10:21

Дії адміністрації Байдена щодо Північного потоку-2 "є загадковими і можуть мати кілька різних тлумачень".

Джо Байден
Можливо Байден спочатку хоче зустрітися з Путіним, а потім ухвалити рішення щодо СП-2 / Фото Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти компанії-оператора проєкту трубопроводу Північний потік-2 - швейцарської компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга. А сам глава Білого дому назвав штрафні заходи на даному етапі "контрпродуктивними".

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд вважає, що дії адміністрації Байдена щодо Північного потоку-2 "є загадковими і можуть мати кілька різних тлумачень", передає ТСН.

"Очевидно, що це дало позитивний сигнал Німеччині, але вони (в адміністрації Байдена, - ред.) все ще кажуть, що трубопровід не буде добудовано. Однак недвозначно відмовившись від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Матіаса Варніга, вони натрапили на жорстку критику обох партій Конгресу. Чи було це так задумано, щоб їм потім просто довелося санкціонувати цю компанію та Варніга? Рішення мене здивувало, але я вважаю все ще можливим, що Північний потік-2 не буде добудовано", - зазначив Ослунд.

Автор статті припустив, що можливо Байден спочатку хоче зустрітися з Путіним у Женеві, а потім вирішити, що робити з Північним потоком-2. Ще одна версія: президент США хоче дочекатися результатів парламентських виборів у Німеччині, де канцлером може стати кандидат від партії Зелених, які є непримиренними противниками СП-2.

Зазначається також, що в законі, який зобов'язує адміністрацію Байдена санкціонувати російський газопровід, є норма про запровадження нових обмежень кожні 90 днів. Таким чином, наприкінці серпня США теоретично можуть переглянути своє рішення.

Як повідомляв Главред, 21 травня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження санкцій проти деяких компаній і судів, зайнятих у проекті. У цьому списку санкцій, однак, була відсутня компанія-оператор газопроводу Північний потік-2 Nord Stream 2 AG. У Вашингтоні назвали таке рішення забезпеченням національних інтересів американської держави.

Пізніше президент США Джо Байден пояснив причину відмови від санкцій проти СП-2 і нарвався на жорстку критику членів Конгресу.

Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред:

  • Зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним пройде 15-16 червня в Женеві.
  • Білий Дім і Кремль на цьому тижні проводять остаточне узгодження питання з підготовки до саміту Вашингтона і Москви.
  • Захід має відбутися після повернення Байдена з першої міжнародної поїздки з моменту вступу на посаду.

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