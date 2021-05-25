Байден відреагував на затримання в Мінську журналіста Протасевича

Джо Байден пообіцяв підтримку народу Білорусі в боротьбі проти режиму Лукашенка / Reuters

Президент США Джо Байден відреагував на екстрену посадку літака авіакомпанії Ryanair 23 травня і затримання в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича.

За словами американського лідера, це "пряма образа міжнародних норм". Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

"Примусове перенаправлення Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що летить між двома країнами-членами Європейського Союзу, а також подальша висилка і арешт Романа Протасевича, білоруського журналіста, який виїжджає за кордон, є прямим порушенням міжнародних норм", - заявив він.

Арешт Протасевича Байден назвав "ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси".

читайте такожЗагроза смертної кари для Протасевича: експерт спрогнозував долю засновника Nexta"Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, зокрема журналістів, таких як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тихановська та її чоловік Сергій Тихановський. США будуть і надалі підтримувати народ Білорусі в його боротьбі", - повідомив Байден.

Президент США заявив, що підтримує заклики до проведення міжнародного розслідування та запровадження нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Затримання Романа Протасевича - про що раніше писав Главред:

23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блоґер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Разом з ним затримали і 23-річну громадянку Росії. Софія Сапега є дівчиною Романа Протасевича і навчається в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі.

Пізніше в МВС Білорусі розповіли, де знаходиться затриманий Протасевич.

Саміт Євросоюзу ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це послідувало у відповідь на дії білоруського режиму щодо посадки літака Ryanair в Мінську.

У Києві ухвалили рішення про повне припинення авіасполучення з Білоруссю. Всі рейси літатимуть в обхід повітряного простору білоруської держави.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: