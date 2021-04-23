Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату

Байден закликав усі країни до спільної роботи з питань клімату / Фото Reuters

Американський президент Джо Байден з ентузіазмом відреагував на заяву глави РФ Володимира Путіна на онлайн-саміті з клімату, в рамках якого російський президент закликав всі держави взяти участь в кампанії щодо боротьби зі зміною клімату. Вашингтон розраховує на співпрацю з Москвою та іншими країнами щодо цього питання.

Як повідомляє The Guardian, під час свого виступу на віртуальному саміті з клімату в п'ятницю, 23 квітня, Байден позитивно оцінив заяву Путіна щодо клімату і назвав саміт "початком великого шляху". Господар Білого дому вважає, що США можуть співпрацювати з Росією та іншими державами з кліматичних питань.читайте такожЖурналіст зробив заяву про ультиматум Путіну від Байдена щодо України

"Я дуже натхнений вчорашнім закликом президента Путіна до співпраці з питання видалення вуглекислого газу. Сполучені Штати розраховують на співпрацю з Росією та іншими країнами в цьому питанні. Це багатообіцяюче", - цитують Байдена британські журналісти.

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