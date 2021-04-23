Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату

США розраховують на співпрацю з Росією з кліматичних питань, сказав Джо Байден.
Американський президент Джо Байден з ентузіазмом відреагував на заяву глави РФ Володимира Путіна на онлайн-саміті з клімату, в рамках якого російський президент закликав всі держави взяти участь в кампанії щодо боротьби зі зміною клімату. Вашингтон розраховує на співпрацю з Москвою та іншими країнами щодо цього питання.
Як повідомляє The Guardian, під час свого виступу на віртуальному саміті з клімату в п'ятницю, 23 квітня, Байден позитивно оцінив заяву Путіна щодо клімату і назвав саміт "початком великого шляху". Господар Білого дому вважає, що США можуть співпрацювати з Росією та іншими державами з кліматичних питань.читайте такожЖурналіст зробив заяву про ультиматум Путіну від Байдена щодо України
"Я дуже натхнений вчорашнім закликом президента Путіна до співпраці з питання видалення вуглекислого газу. Сполучені Штати розраховують на співпрацю з Росією та іншими країнами в цьому питанні. Це багатообіцяюче", - цитують Байдена британські журналісти.
Відносини США і Росії
- Президент США Джо Байден 13 квітня телефоном поговорив з главою РФ Володимиром Путіним. Під час розмови Байден заявив про підтримку України і закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів. Також господар Білого дому запропонував російському президенту провести зустріч на території нейтральної держави у Європі.
- 15 квітня США запустили нові санкції проти Росії. Обмеження передбачають низку заборон на діяльність 6 російських технологічних компаній, а також 32 юридичних і фізичних осіб Крім того, Штати вислали 10 дипломатів РФ.
- 16 квітня Москва впровадила відповідні санкції щодо Вашингтона. Росіяни вирішили вислати американських дипломатів і внести високопосадовців США до "чорних списків", заборонивши їм в'їзд на територію РФ.
- У Росії заявили, що через нові санкції проведення можливої зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна стало проблемним питанням.
- Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван пізніше уточнив, що зустріч президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна повинна відбутися тільки за певних умов. Наразі не можна впевнено сказати, чи буде такий захід.