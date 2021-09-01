Байден перед зустріччю із Зеленським підтримав прагнення України в НАТО

Джо Байден висловився про вступ України до НАТО / Фото Reuters

Президент США Джо Байден перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм українським колегою. Він також запевнив Київ у підтримці.

Як написав Байден у Twitter, його країна прихильна територіальній цілісності України та її прагненню до НАТО.

"З нетерпінням сьогодні буду вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичним прагненням", – підкреслив Байден.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україні недостатньо підтримки з боку НАТО. Водночас він подякував Альянсу за цю підтримку.

За словами глави держави, українці бачать цю підтримку з боку НАТО і розуміють, що в разі ескалації з боку Росії, Україна не залишиться одна, а буде з партнерами.

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"Але це інше. Це присутність. Я вважаю, що це, в принципі, правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс співпрацює в навчаннях і працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні", - підкреслив він.

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Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.