Байден пообіцяв "без вагань" реагувати на руйнівні дії Росії / REUTERS

Під час саміту в Женеві президент США Джо Байден обговорить з главою Кремля Володимиром Путіним агресію в Україні, а також права та гідність людини.

У своїй заяві, опублікованій на сайті The Washington Post, Байден підкреслив, що зустріч з Путіним відбудеться після очних переговорів з "друзями, партнерами і союзниками, які дивляться на світ через ту ж призму, що й Сполучені Штати". Зокрема, президент США відвідає саміт "Великої сімки" в Англії і саміт НАТО в Брюсселі.

"Ми єдині, щоб протистояти викликам Росії європейській безпеці, починаючи з її агресії в Україні, і немає жодних сумнівів у рішучості США захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів", — підкреслив Байден.

Президент Сполучених Штатів додав ,що "без вагань відреагує на майбутні згубні дії" Росії.

"Коли ми зустрінемося, я знову підкреслю, що США, Європа і співчуваючі їм демократії мають намір підтримувати права і гідність людини", — зазначив глава Білого дому.

Водночас Байден звернув увагу на те, що Вашингтон не шукає конфлікту з Москвою.

"Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин, в яких ми можемо працювати з Росією з таких питань, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями", — пояснив американський лідер.

читайте такожПутін і Байден на зустрічі 16 червня домовляться про три пункти - астрологНагадаємо, саміт США і Росії відбудеться 16 червня у Женеві. 2 червня прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков заявив, що під час діалогу Путіна і Байдена сторони мають обговорити проблемні питання у сфері кібербезпеки.

Спікер Білого дому Джен Псакі сказала, що Байден має намір поговорити з Путіним про хакерські атаки.Водночас вона не виключила застосування Штатами нових заходів щодо Росії через кібератаку на компанію JBS.

Заступник голови Офісу президента Володимира Зеленського Ігор Жук заявив, що український лідер і глава США Джо Байден можуть зустрітися влітку в Європі.