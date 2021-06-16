Байден після зустрічі заявив про розбіжності з Путіним щодо України

Джо Байден в Женеві / Reuters

Президент США Джо Байден за підсумками переговорів з главою Росії Володимиром Путіним заявив, що вони обговорювали питання України і в позиціях двох сторін були розбіжності.

"Ми говорили про нашу непохитну рішучість захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", – сказав американський лідер на пресконференції після зустрічі з Путіним у Женеві.

Джо Байден також відповів на питання про можливість холодної війни з Росією.

На його думку, президент Росії Володимир Путін цього не хоче.

Варто відзначити, що Путін на пресконференції заявив, що Джо Байден підтримав Мінські угоди.

"Тема України зачіпалася. Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати Мінські угоди", - заявив Путін.

Як заявив Путін, у Російської Федерації є тільки одне зобов'язання по Україні сприяти реалізації Мінських угод.

Раніше Главред писав про те, що саміт США і Росії, в рамках якого пройшла зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, відбувся в середу, 16 червня, в Женеві.

Американський глава держави Джо Байден під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що на зустрічі в Женеві він оголосить Путіну про підтримку територіальної цілісності і суверенітету Української держави.