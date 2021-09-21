Байден попередив про нову пандемію в усьому світі

Джо Байден висловився про пандемію / Reuters

Президент США Джо Байден 21 вересня вперше виступив на Генеральній Асамблеї ООН в якості президента.

Він заявив, що настає вирішальне для всього світу десятиліття, і пообіцяв виконання всіх союзницьких зобов'язань з боку своєї країни.

На початку виступу Байден згадав про величезні втрати в усьому світі від пандемії COVID-19.

За його словами, США виділили понад 15 мільярдів доларів на глобальні заходи по боротьбі з коронавірусом, відправивши понад 160 мільйонів доз вакцини від COVID-19 в інші країни.

Крім того, Байден пообіцяв, що 22 вересня, на організованому в США Всесвітньому саміті з питання COVID-19 він оголосить про додаткові зобов'язання США щодо боротьби з коронавірусом у всьому світі, щоб просунути її і взяти на себе відповідальність за конкретні результати за трьома ключовими напрямками: врятувати життя зараз, вакцинувати світ і поліпшити його.

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При цьому, у своїй промові, Байден закликав докласти зусиль для підготовки до нової пандемії, яка, за його словами, неминуче чекає світ.

"Чи будемо ми разом займатися порятунком життів, боротьбою з COVID-19, а також робити необхідні кроки для підготовки до наступної пандемії, оскільки вона настане, або ж ми не зможемо скористатися всіма засобами, наявними в нашому розпорядженні, поки з'являються нові, більш заразні і небезпечні варіанти?",- поставив питання президент США.

За словами Байдена, необхідно зробити цей вибір.

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Нагадаємо, 14 вересня Генасамблея ООН відкрила свою 76-ту сесію. Загальні дебати ГА ООН будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 21 вересня взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій, зокрема з генсеками ООН і НАТО.

Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.