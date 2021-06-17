Байден попередив Путіна про удар: у Білому домі оголосили "червоні лінії" для Вашингтона

Байден застеріг Путіна від кібератак Росії проти США / Фото Reuters

На зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві американці попередили Кремль про заходи у відповідь у тому випадку, якщо російські хакери вдарять кібератаками щодо низки ключових секторів США. Серед них об'єкти сфери оборони, охорони здоров'я, надання термінової медичної допомоги, інформаційних технологій, а також ядерні та урядові об'єкти. Про це заявила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

У своєму Twitter-акаунті він назвав низку секторів, які представляють стратегічне значення для США. Росію вже попередили про активацію американського кібернетичного потенціалу проти Москви у тому випадку, якщо росіяни підуть проти них в атаку.

Стратегічно важливі сектори для США

хімічна промисловість

торгівельні об'єкти

система комунікації

життєво важливі виробництва

гребля

сфера оборони

система надання термінової медичної допомоги

сфера охорони здоров'я

об'єкти енергетики

фінанси

сільське господарство / продовольча сфера

інформаційні технології

ядерні об'єкти

урядові установи

транспорт

об'єкти, що мають відношення до водопостачання

При цьому на пресконференції після саміту у Женеві Байден вже казав, що Вашингтон застеріг Москву від хакерських атак на ключові американські сектори.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

"Він (Путін, - ред.) знає про це. Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - підкреслив Джо Байден.

Зустріч Байдена і Путіна

У середу, 16 червня, в рамках саміту у Женеві відбулася перша зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Під час перемовин сторони обговорили низку питань щодо російсько-американських відносин, а також ситуацію з конфліктом на Донбасі.

У Держдепі заявили, що Байден на зустрічі з Путіним підтвердив підтримку територіальної цілісності України. При цьому лідери двох держав поговорили про те, як досягти прогресу в процесі реалізації Мінських угод.