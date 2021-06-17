Байден попередив Путіна про удар: у Білому домі оголосили "червоні лінії" для Вашингтона

Москву попередили про наслідки у разі нанесення істотної шкоди інфраструктурі Вашингтона.
На зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві американці попередили Кремль про заходи у відповідь у тому випадку, якщо російські хакери вдарять кібератаками щодо низки ключових секторів США. Серед них об'єкти сфери оборони, охорони здоров'я, надання термінової медичної допомоги, інформаційних технологій, а також ядерні та урядові об'єкти. Про це заявила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
У своєму Twitter-акаунті він назвав низку секторів, які представляють стратегічне значення для США. Росію вже попередили про активацію американського кібернетичного потенціалу проти Москви у тому випадку, якщо росіяни підуть проти них в атаку.
Стратегічно важливі сектори для США
- хімічна промисловість
- торгівельні об'єкти
- система комунікації
- життєво важливі виробництва
- гребля
- сфера оборони
- система надання термінової медичної допомоги
- сфера охорони здоров'я
- об'єкти енергетики
- фінанси
- сільське господарство / продовольча сфера
- інформаційні технології
- ядерні об'єкти
- урядові установи
- транспорт
- об'єкти, що мають відношення до водопостачання
При цьому на пресконференції після саміту у Женеві Байден вже казав, що Вашингтон застеріг Москву від хакерських атак на ключові американські сектори.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків
"Він (Путін, - ред.) знає про це. Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - підкреслив Джо Байден.
Зустріч Байдена і Путіна
У середу, 16 червня, в рамках саміту у Женеві відбулася перша зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Під час перемовин сторони обговорили низку питань щодо російсько-американських відносин, а також ситуацію з конфліктом на Донбасі.
У Держдепі заявили, що Байден на зустрічі з Путіним підтвердив підтримку територіальної цілісності України. При цьому лідери двох держав поговорили про те, як досягти прогресу в процесі реалізації Мінських угод.