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Байден попередив Путіна про удар: у Білому домі оголосили "червоні лінії" для Вашингтона

17 червня 2021, 20:51

Москву попередили про наслідки у разі нанесення істотної шкоди інфраструктурі Вашингтона.

Байден, Путін
Байден застеріг Путіна від кібератак Росії проти США / Фото Reuters

На зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві американці попередили Кремль про заходи у відповідь у тому випадку, якщо російські хакери вдарять кібератаками щодо низки ключових секторів США. Серед них об'єкти сфери оборони, охорони здоров'я, надання термінової медичної допомоги, інформаційних технологій, а також ядерні та урядові об'єкти. Про це заявила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

У своєму Twitter-акаунті він назвав низку секторів, які представляють стратегічне значення для США. Росію вже попередили про активацію американського кібернетичного потенціалу проти Москви у тому випадку, якщо росіяни підуть проти них в атаку.

Стратегічно важливі сектори для США

  • хімічна промисловість
  • торгівельні об'єкти
  • система комунікації
  • життєво важливі виробництва
  • гребля
  • сфера оборони
  • система надання термінової медичної допомоги
  • сфера охорони здоров'я
  • об'єкти енергетики
  • фінанси
  • сільське господарство / продовольча сфера
  • інформаційні технології
  • ядерні об'єкти
  • урядові установи
  • транспорт
  • об'єкти, що мають відношення до водопостачання

При цьому на пресконференції після саміту у Женеві Байден вже казав, що Вашингтон застеріг Москву від хакерських атак на ключові американські сектори.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

"Він (Путін, - ред.) знає про це. Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - підкреслив Джо Байден.

Зустріч Байдена і Путіна

У середу, 16 червня, в рамках саміту у Женеві відбулася перша зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Під час перемовин сторони обговорили низку питань щодо російсько-американських відносин, а також ситуацію з конфліктом на Донбасі.

У Держдепі заявили, що Байден на зустрічі з Путіним підтвердив підтримку територіальної цілісності України. При цьому лідери двох держав поговорили про те, як досягти прогресу в процесі реалізації Мінських угод.

новини Росії новини США Володимир Путін Джо Байден
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