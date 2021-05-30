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Байден приїде в Україну, але за однієї умови - дипломат

30 травня 2021, 18:23

Київ повинен правильно використовувати можливість для організації візиту Байдена в Україну, вважає Валерій Чалий.

Джо Байден
Байден приїде в Україну, якщо відбудеться масштабна ескалація військового конфлікту на Донбасі - Чалий / Reuters

Приїзд американського президента Джо Байдена на святкування 30-ї річниці Незалежності України навряд чи відбудеться. Делегація США відвідає захід і саміт Кримської платформи, однак глава держави може приїхати тільки в тому випадку, якщо відбудеться масштабна ескалація військового конфлікту на Донбасі. Про це заявив український дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

"Ймовірність приїзду делегації з американських високопосадовців - 100%. Тому що ми стратегічні партнери, і я сподіваюся, що таким чином вони відреагують – і участю у Кримській платформі, і участю в заходах до 30-річчя Незалежності", - розповів він в ефірі Obozrevatel TV.

За його словами, Байден може приїхати лише в тому випадку, якщо відбудеться масштабне посилення російсько-українського конфлікту на сході України.

"Якщо буде ескалація російських військових дій, то Байден може продемонструвати позицію США своєю присутністю", - вважає Чалий.

Також дипломат додав, що події розвиваються динамічно, тому в України з'являються можливості для того, щоб візит глави американської держави Джо Байдена все ж таки відбувся. І такими шансами треба скористатися.
читайте такожУгода Байдена і Путіна: дипломат назвав сценарій миру між Україною і Росією"Все можливо в світі і в дипломатії. Іноді для цього потрібні надзусилля. Треба постійно бути в такій динаміці і активності, яку повинен задавати керівник країни, щоб потім, коли з'явиться вікно можливостей, ти був у правильний час в правильному місці. І тоді таких нереальних речей можна досягти", - підкреслив Валерій Чалий.

Новини України та США

  • Прессекретарка Білого дому Джен Псакі 25 травня заявила, що президент США Джо Байден під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним має намір оголосити російському главі держави про підтримку Вашингтоном територіальної цілісності і суверенітету України.
  • У МЗС України розповіли, що Байден перед тим, як відбудуться його перемовини з Путіним у Женеві, проведе телефонну розмову з президентом України Зеленським. Київ вже працює над підготовкою порядку денного діалогу лідерів двох держав.
Джо Байден Валерій Чалий новини України
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