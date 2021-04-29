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Байден пригрозив Путіну відповідальністю за агресію

29 квітня 2021, 06:34

Президент США зазначив, що Москва і Вашингтон "можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам". Але агресивні дії матимуть наслідки.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не прагне до ескалації напруженості з Москвою. Однак агресивні дії Москви матимуть наслідки.

Відповідну заяву Байден зробив у середу, 28 квітня, під час свого першого виступу перед обома палатами Конгресу. Промову президента опублікував Білий дім.

"Я прямо і пропорційно відповів на втручання Росії в наші вибори та кібератаки на наш уряд і бізнес - вони зробили і те, і інше, і я відповів", - заявив американський лідер.

Він додав, що Москва і Вашингтон "можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам" обох країн. Як приклад Байден навів продовження в лютому на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Як ми це зробили, коли продовжили новий ДСНВ з ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи", - зазначив президент США.

Як відомо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоби обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

читайте такожУ Байдена готують "відверту розмову" з Кремлем: ЗМІ дізналися, про що піде моваЯк повідомляв Главред, 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. В ході дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.

Пізніше радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван розповів, про що Байден хоче поговорити з Путіним. За словами Саллівана, президент США хоче обговорити ситуацію навколо України.

Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред:

  • 15 квітня глава Білого дому Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
  • У Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
  • НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
  • Пізніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ відповість дзеркально на санкції США. За його словами, десяти дипломатам США запропонують залишити Росію
  • При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки триматиме їх про запас.
  • Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкцій Росії, які Москва застосувала у відповідь на американські обмеження щодо РФ. У Байдена їх назвали "ескалацією" та зазначили, що готують контрудар.

новини США Володимир Путін санкції США Джо Байден
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