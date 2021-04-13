Байден провів телефонну розмову з Путіним і зробив пропозицію

Байден вдруге подзвонив Путіну / Reuters

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Як повідомляє Білий дім, в ході розмови президент США підняв питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

Крім того, в ході розмови Байден запропонував Путіну зустрітися але не в США або Росії а на території третьої країни.

"Байден запропонував у найближчі місяці провести зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією", - повідомили в адміністрації президента США.

Як повідомляють в Білому домі, лідери обох країн обговорили ряд регіональних і глобальних питань, у тому числі намір продовжити діалог про скорочення наступальних озброєнь.

"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент висловив заклопотаність з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України і закликав Росію знизити напруженість", - йдеться в повідомленні.

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Байден також дав Путіну зрозуміти, що США будуть рішуче діяти на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.

Варто відзначити, що це вже друга розмова Байдена і Путіна. Перша відбулася в січні 2021 року.

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