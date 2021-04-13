Байден провів телефонну розмову з Путіним і зробив пропозицію

Президент США підняв питання про стягування російських військ до кордонів України.
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.
Як повідомляє Білий дім, в ході розмови президент США підняв питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.
Крім того, в ході розмови Байден запропонував Путіну зустрітися але не в США або Росії а на території третьої країни.
"Байден запропонував у найближчі місяці провести зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією", - повідомили в адміністрації президента США.
Як повідомляють в Білому домі, лідери обох країн обговорили ряд регіональних і глобальних питань, у тому числі намір продовжити діалог про скорочення наступальних озброєнь.
"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент висловив заклопотаність з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України і закликав Росію знизити напруженість", - йдеться в повідомленні.
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Байден також дав Путіну зрозуміти, що США будуть рішуче діяти на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.
Варто відзначити, що це вже друга розмова Байдена і Путіна. Перша відбулася в січні 2021 року.
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Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:
- Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.
- За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.
- У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
- Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.