Байден розкрив, як поводитиметься на зустрічі з Путіним

Джо Байден стверджував, що з Володимиром Путіним спілкуватиметься дуже прямо / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним буде дуже прямолінійним.

Зустріч може забезпечити шляхи американо-російського співробітництва, зокрема, з питань клімату, розповів лідер США на пресконференції після саміту Великої сімки (G7) в британському Корнуоллі, повідомляє CNN.

Байден підкреслив, що Штати не шукають конфлікту з Росією, а хочуть виправити ті дії, які, на їхню думку, суперечать міжнародним нормам.

У глави США запитали, чому президент РФ не почав діяти інакше після всіх кроків, зроблених США? Байден відповів на питання зі сміхом: "Це Володимир Путін".

"Мова йде про те, щоб я чітко зрозумів, які умови є для поліпшення відносин з Росією... Ми з ним поговоримо. Я знаю, ви не сумніваєтеся, що я буду з ним дуже прямолінійний", – висловився лідер Штатів про майбутню зустріч з Путіним.

США виступили проти агресії Росії проти України у 2014 році та покарали РФ санкціями.

читайте такожReuters з'ясував цікаві подробиці про місце зустрічі Байдена і ПутінаНагадаємо, Джо Байден 26 січня вперше поговорив з Володимиром Путіним телефоном у якості президента США. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.

У середині квітня лідери Штатів та Росії ще раз поспілкувалися телефоном. Під час розмови американський лідер запропонував Путіну зустрітися на території третьої країни.

Наприкінці травня у Кремлі повідомили, що Путін і Байден зустрінуться 16 червня у швейцарському місті Женева.

Довідка. Джо Байден з 20 січня 2009 року до 20 січня 2017-го був віцепрезидентом Штатів.

Володимир Путін керує Росією понад 20 років – його вперше обрали президентом 26 березня 2000 року.

Байден у 2011 році приїздив до Москви та зустрічався з Путіним.