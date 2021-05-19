Байден розкрив несподівані подробиці розмови з Путіним

Джо Байден розповів про розмову з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що обговорював з російським лідером Володимиром Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, Москва порушує прийняті в світовому співтоваристві норми.

Байден зазначив, що усталені принципи поведінки на морі, такі як свобода судноплавства, є опорою світової економіки та міжнародної безпеки.

"Ми бачимо, що ці правила все більше ставляться під питання як швидким розвитком технологій, так і підривними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо це обговорював: як з головою КНР Сі Цзіньпіном, так і з президентом Путіним", - сказав президент США.

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