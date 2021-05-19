Байден розкрив несподівані подробиці розмови з Путіним

Президент США в бесіді з Путіним вказав на підрив Росією морських конвенцій.
Президент США Джо Байден заявив, що обговорював з російським лідером Володимиром Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі.
Як повідомляє пресслужба Білого дому, Москва порушує прийняті в світовому співтоваристві норми.
Байден зазначив, що усталені принципи поведінки на морі, такі як свобода судноплавства, є опорою світової економіки та міжнародної безпеки.
"Ми бачимо, що ці правила все більше ставляться під питання як швидким розвитком технологій, так і підривними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо це обговорював: як з головою КНР Сі Цзіньпіном, так і з президентом Путіним", - сказав президент США.
читайте такожУ Кремлі розкрили плани на переговори Путіна і Байдена, пояснивши слова про " вбивцю"
Відносини США і Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- Американський президент Джо Байден в інтерв'ю 17 березня погодився із заявою журналіста, згідно з якою Володимир Путін є "вбивцею". Він також сказав, що господар Кремля "заплатить ціну" за російське втручання у вибори в США.
- Росія 18 березня у зв'язку з даним інцидентом прийняла рішення відкликати посла у Вашингтоні Анатолія Антонова для консультацій.
- Пізніше президент РФ Володимир Путін відповів на слова Джо Байдена. Він побажав главі Білого дому здоров'я і сказав, що "хто так обзивається, той сам так називається".
- 13 квітня Байден поговорив по телефону з Путіним. Він попередив російського президента про санкції і запропонував зустріч на території однієї з європейських країн.
- 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапила діяльність 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- Наступного дня, 16 квітня, Росія ввела відповідні обмеження проти США. Москва внесла високопоставлених американських чиновників в "чорний список" і заборонила їм в'їзд на територію РФ.
- Незважаючи на ускладнення відносин Вашингтона і Москви, сторони як і раніше мають намір провести саміт. Президент США Джо Байден 10 травня підтвердив такі наміри з боку американської держави.
- Радник Байдена Джейк Салліван вважає, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться влітку 2021 року в Європі.
Автор: Марія Тупік