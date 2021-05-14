Байден розкрив, про що хоче поговорити на зустрічі з Путіним

Джо Байден і Володимир Путін можуть провести саміт влітку 2021 року / Reuters

Сполучені Штати Америки планують розробити міжнародні стандарти боротьби з кіберзлочинністю. За словами глави Білого дому Джо Байдена, ця тема буде обговорюватися під час можливого американо-російського саміту.

"Ми працюємо над тим, щоби домогтися розробки міжнародних стандартів щодо урядів, які знають, що злочинна діяльність відбувається з їхньої території. Я очікую, що це одна з тем, яку я буду обговорювати з президентом Путіним", - сказав Байден, виступаючи перед журналістами в Білому домі.

Він додав, що всі зацікавлені в боротьбі з хакерськими угрупованнями.

Як відомо, президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня. Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.

Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.

13 травня прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков заявив, що формат зустрічі президента Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом визначать фахівці-епідеміологи, виходячи із ситуації з пандемією COVID-19.

Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред: