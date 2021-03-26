Байден розкрив плани щодо нових переговорів з Путіним

Байден розкрив план щодо нових переговорів з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден запросив президента Росії Володимира Путіна і голову КНР Сі Цзіньпіна на переговори з питань клімату.

Як повідомляє агентство Associated Press з посиланням на неназваних представників американської влади, мова йде про перші великомасштабні переговори.

"Президент Джо Байден включив своїх суперників президента Росії Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна в число осіб, запрошених на перші великі кліматичні переговори при його адміністрації. Цей захід, як сподіваються США, визначить форми, прискорить і поглибить глобальні зусилля по скороченню шкоди клімату забруднень викопним паливом", - заявили Associated Press представники адміністрації.

За інформацією AP, всього влада США направила приблизно 40 запрошень.

Агентство також нагадує, що Байден намагається оживити роботу форуму з питань клімату за участю найбільш економічно розвинених країн.

При цьому сам президент США Джо Байден заявив журналістам у п'ятницю, що ще не говорив з Путіним і Сі Цзіньпіном про їх можливу участь у саміті з клімату в квітні.

"Поки немає, але вони знають, що запрошені", - сказав глава вашингтонської адміністрації, відповідаючи на питання про те, чи запросив він лідерів РФ і КНР на зустріч.

"Але я поки не говорив про це ні з одним з них", - додав Байден, передає прес-пул Білого дому.

США мають намір 22-23 квітня провести міжнародний саміт з питань боротьби зі зміною клімату. Американська влада заявляла, що захід буде присвячений темі консолідації зусиль зі скорочення шкідливих викидів в навколишнє середовище.

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