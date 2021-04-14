Байден вирішив завершити найтривалішу війну в історії США

Джо Байден висловився про Афганістан / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що має намір вивести американський військовий контингент з Афганістану і завершити найтривалішу в американській історії війну.

"Пора покласти край найтривалішій війні Америки... Атаки 11 вересня не можуть виправдовувати присутності американських військ в Афганістані", - сказав Байден, передає видання The Guardian.

Американський лідер також заявив, що буде останнім американським президентом, при якому війська США будуть знаходиться в Афганістані.

"Я вже четвертий американський президент, який керує присутністю американських військ в Афганістані. Були два республіканці. Два демократа. Я не передам цю відповідальність п'ятому", - підкреслив Байден.

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У той же час, за словами Байдена, США збережуть дипломатичну і гуманітарну присутність, а також підтримають переговори уряду Афганістану з представниками руху Талібан.

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