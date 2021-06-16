Байден лаявся з Держдепом через санкції по Північному потоку-2 - Washington Post

Джо Байден / Reuters

Рішення американського президента Джозефа Байдена про пом'якшення санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 викликало великі розбіжності в Білому домі. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.

Відомо, що Державний департамент на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном і його заступниками − Венді Шерман і Вікторією Нуланд − рекомендував ввести ряд санкцій, які спрямовані на блокування трубопроводу Північній потік-2, не відмовляючись від обмежень щодо оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і його генерального директора Маттіаса Варніга.

Однак Байден не погодився з цією пропозицією, заявивши, що такий крок призведе до погіршення відносин з Німеччиною, ключовим союзником США, і оскільки будівництво Північного потоку-2 завершено більш ніж на 90%, офіційні особи Білого дому повинні розглядати проект як доконаний факт. І через нього, вважає президент США, не варто ставити під загрозу американо-німецькі відносини.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський - в ході недавнього візиту американської делегації до Києва - закликав США і Євросоюз зупинити реалізацію проекту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджував, що у зв'язку з добудовою першої нитки СП-2 виникає ймовірність російських провокацій проти об'єктів критичної інфраструктури України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ситуацію, при якій виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі Страхування та сертифікації газопроводу.