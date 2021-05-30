Байден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

США не дозволять Путіну зловживати порушеннями прав людини - Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден під час зустрічі у Женеві має намір заявити главі РФ Володимиру Путіну про те, що Америка не дозволить господареві Кремля зловживати порушеннями прав людини. Він має намір чинити тиск на президента Росії щодо цього питання. Про це глава американської держави заявив у своїй промові на щорічній службі в День поминання в Меморіальному парку ветеранів у Делавері.

Як повідомляє Reuters, Байден розповів про намір під час зустрічі з Путіним у Женеві чинити тиск на главу РФ, щоб він ставився з повагою до прав людини.

"Через декілька тижнів я проведу зустріч з президентом Путіним у Женеві, і я дам зрозуміти, що ми будемо діяти в ситуації з порушенням прав людини", - цитує його німецьке інформагентство.читайте такожДружба проти Китаю і ризики для України: чого чекати від зустрічі Байдена-Путіна

Нагадаємо, посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент США Джо Байден може запропонувати главі РФ Володимиру Путіну угоду, в рамках якої Росія повернеться на міжнародну політичну арену в обмін на виведення військ з Донецької та Луганської областей.

Зустріч Байдена і Путіна