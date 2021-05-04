Байден зробив заяву про майбутню зустріч з Путіним

Джо Байден висловився про зустріч з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року.

Як заявив Байден на брифінгу в Білому домі, не виключено, що вона може відбутися під час його весняного турне по Європі.

"Це моя надія і очікування. Ми над цим працюємо", - відповів Байден на питання про те, чи може його зустріч з Путіним відбутися під час поїздки в Європу.

Слід зазначити, що президент США не відразу зрозумів, про зустріч з ким саме його запитують і перепитав.

"З ким?.. Так, я сподіваюся і очікую, що так і буде", – сказав Байден.

Варто відзначити, напередодні радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван розповів, про що Джо Байден хоче поговорить з президентом Росії.

За його словами, Байден має намір обговорити військове накопичення Росії поблизу України.

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