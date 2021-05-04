Байден зробив заяву про майбутню зустріч з Путіним

Джо Байден заявив, що розраховує, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним все-таки відбудеться в червні.
Президент США Джо Байден розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року.
Як заявив Байден на брифінгу в Білому домі, не виключено, що вона може відбутися під час його весняного турне по Європі.
"Це моя надія і очікування. Ми над цим працюємо", - відповів Байден на питання про те, чи може його зустріч з Путіним відбутися під час поїздки в Європу.
Слід зазначити, що президент США не відразу зрозумів, про зустріч з ким саме його запитують і перепитав.
"З ким?.. Так, я сподіваюся і очікую, що так і буде", – сказав Байден.
Варто відзначити, напередодні радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван розповів, про що Джо Байден хоче поговорить з президентом Росії.
За його словами, Байден має намір обговорити військове накопичення Росії поблизу України.
читайте такожУ США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна
Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним 13 квітня. В ході розмови він заявив Путіну про підтримку України, попередив про санкції щодо Росії і запропонував провести зустріч на території нейтральної країни в Європі.
- Через два дні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії. Американські обмеження поширюються на діяльність 6 російських технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні прийняли рішення про видворення 10 американських дипломатів.
- 16 квітня Росія вирішила запустити відповідні санкції проти США. Москва внесла в "чорні списки" ряд американських високопоставлених чиновників, яким заборонили в'їзд на територію Російської держави.
- У МЗС Росії після цього заявили, що американські санкції ставлять під сумнів можливість проведення зустрічі Байдена і Путіна.
- Пізніше помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван засумнівався в тому, що зустріч Байдена і Путіна відбутися. За його словами, для реалізації такого заходу мають бути визначені умови.