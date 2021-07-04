Хакери піддали атаці 200 компаній у США: Байден грізно звернувся до Росії

На Росію очікує відповідь від США в тому випадку, якщо з'ясується, що хакери, які атакували Kaseya, пов'язані з Москвою - Байден / Reuters

Сполучені Штати вивчають інцидент з кібератакою на IT-компанію Kaseya, сфера діяльності якої пов'язана з дистанційним контролем за програмами, якими користуються клієнти компанії. У Вашингтоні наразі не впевнені, що за хакерською атакою стоїть російська влада, однак якщо це стане доведеним фактом, американська влада завдасть удару у відповідь. Про це заявив господар Білого дому Джо Байден.

Як повідомляє Reuters, американський глава держави сказав про те, що спочатку у США не бачили сліду російської влади в ситуації з кібератакою на Kaseya. Однак відтепер у Вашингтоні не виключають причетності росіян, а спецслужби мають намір провести розслідування. Якщо з'ясується, що офіційна Москва будь-яким чином пов'язана з такими діями, Штати приймуть відповідні заходи.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

"Спочатку передбачалося, що це був не російський уряд, але ми наразі не впевнені", - підкреслив Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні Дня незалежності Сполучених Штатів Америки, який святкується 4 липня, американська IT-компанія Kaseya піддалася кібернетичній атаці з боку хакерів. Постраждали близько 200 компаній, які користуються програмним забезпеченням Kaseya.

Згідно з даними Bloomberg, до атаки може бути причетне угруповання REvil. Хакерів пов'язують з російською владою.

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Зустріч Байдена і Путіна у Женеві

У Женеві 16 червня відбувся саміт США і Росії, в рамках якого пройшла зустріч американського президента Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Під час перемовин сторони обговорили низку актуальних проблем у відносинах двох держав.

На перемовинах представників Вашингтона і Москви Байден попередив Путіна про те, що якщо російські хакери атакуватимуть об'єкти критичної інфраструктури США, то американці застосують вагомий арсенал відповідних дій проти Росії.

Журналіст Іван Яковина вважає, що зустріч Байдена і Путіна стала переможною для росіян. І відтепер, на його думку, на світ очікує нова хвиля російських хакерських атак.