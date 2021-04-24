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Байден визнав геноцид вірмен: як відреагували Туреччина і Вірменія

24 квітня 2021, 21:01

Джо Байден став першим президентом США за 40 років, який публічно визнав трагедію 1915 року геноцидом.

Джо Байден
У Вірменії назвали заяву Байдена принциповим і дуже серйозним кроком / Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно заявив про визнання масової загибелі вірмен у Османській імперії на початку ХХ століття геноцидом вірменського народу. Американський глава держави нагадав про події 1915 року, під час яких були застосовані репресії проти 1,5 млн вірмен. Байден став першим за 40 років президентом США, який публічно виступив із заявою про геноцид вірмен.

"Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад у Константинополі османською владою, 1,5 млн вірмен були депортовані і вбиті", - сказав Байден, повідомляється на сайті Білого дому.

За словами Байдена, у Вашингтоні щороку згадують про цю трагічну дату і закликають не допустити повторення подій 1915 року.

"Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під час геноциду вірмен у Османську епоху, і знову зобов'язуємося запобігти повторенню подібних злодіянь... Ми вшановуємо жертв Медс Егерн", - сказав американський президент.

Також він додав, що вірменський народ в результаті трагедії змушений був шукати свій будинок по всьому світу, в тому числі і на території США.

"Володіючи силою і стійкістю, вірменський народ вижив і відновив свою громаду", - підкреслив Джо Байден.

Примітно, що Байден став першим за останні 40 років президентом США, який публічно заявив про геноцид вірменського народу у Османській імперії. У 1981 році аналогічну заяву зробив Рональд Рейган, проте під тиском Туреччини він відступив від своїх слів.

Як відреагували сторони

Реакція Вірменії

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що послання Вашингтона символізує значимість гуманітарних цінностей у міжнародних відносинах. Заява Білого дому демонструє хороший приклад для всіх, хто хоче, щоб у світі домінувала справедливість і терпимість.

"Визнання Сполученими Штатами геноциду вірмен є обов'язковим посланням міжнародному співтовариству, що підтверджує першість прав людини і цінностей у міжнародних відносинах. З цієї точки зору це обнадійливий і надихаючий приклад для тих, хто хоче разом побудувати справедливе і терпиме міжнародне співтовариство", - наголошується на сайті глави вірменського уряду.читайте такожНімеччина визнала геноцидом масове знищення вірмен у Османській імперії

Пашинян підкреслив, що він позитивно оцінює принципову позицію Джо Байдена, і вважає таку точку зору дуже серйозним кроком "на шляху до істини та історичної справедливості і безцінної підтримки спадкоємців жертв геноциду вірмен".

Реакція Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара відкидає заяву Білого дому і вважає її заснованлю на "популізмі".

"Ми повністю відкидаємо цю заяву, яка заснована виключно на популізмі", - заявив дипломат у своєму Twitter.

У повідомленні МЗС Турецької республіки закликали президента США Джо Байдена "виправити цю серйозну помилку". Турецька дипломатія вважає, що виступ Байдена може підірвати довірою між Анкарою і Вашингтоном.

"Ця заява США, що спотворює історичні факти, ніколи не буде прийнята у свідомості турецького народу і завдасть глибокої рани, що підриває нашу взаємну довіру і дружбу", - підкреслюється у повідомленні турецького зовнішньополітичного відомства.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив заяву про те, що він вшановує пам'ять вірмен, загиблих у 1915 році, і висловлює співчуття їх нащадкам.читайте такожФранцузький парламент визнав геноцид вірмен Туреччиною

"Ми не повинні допускати забуття культури співіснування турків і вірмен, що примножувалася протягом сотень років і вважалася прикладом для всього людства. З повагою шаную пам'ять вірмен Османської держави, які загинули в складних умовах Першої світової війни, висловлюю співчуття їхнім онукам", - зазначено в посланні турецького президента Константинопольському вірменському патріарху Сааку Машаляну, повідомляє РИА Новости.

Крім того, Ердоган додав, що спроби політизувати події 1915 року і чинити тиск на Туреччину нічого не дадуть. Як підкреслив турецький глава держави, після врегулювання нагірно-карабахського конфлікту він запропонував відновлення відносин з Вірменією, і наразі знову повторює свій заклик.

Що означає заява Байдена

  • Туреччина позиціонує себе державою-правонаступником Османської імперії. Анкара визнає факт вбивств вірмен, проте турки категорично заперечують те, що це був акт геноциду. Байден заявив про геноцид, тому відносини США і Туреччини, які перебувають не в кращому стані через геополітичні амбіції турецької держави, можуть тільки погіршитися.
  • Глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу раніше вже заявляв, що юридично заява Байдена не вплине на ситуацію, проте зашкодить відносинам двох держав.
  • Відносини США залишаються проблемними через закупівлю Туреччиною російських зенітних ракетних комплексів С-400 у Росії і участі Анкари у нагірно-карабаському конфлікті.
  • На тлі загострення фази збройного конфлікту у Нагірному Карабасі обидві палати Конгресу США прийняли резолюцію про геноцид вірменського народу у Османській імперії на початку ХХ століття.

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