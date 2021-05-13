Байден зробив заяву щодо ситуації з Росією і Colonial Pipeline

ФБР не встановила причетність Кремля до хакерської атаки на Colonial Pipeline - Байден / Фото Reuters

Влада Росії непричетна до хакерської атаки на паливопровід компанії Colonial Pipeline. У доповіді Федерального бюро розслідувань (ФБР) йдеться про те, що офіційна Москва не має до цього відношення. Про це заявив американський президент Джо Байден.

Під час брифінгу щодо ситуації з кібератакою на Colonial Pipeline він сказав про те, що висновок щодо непричетності російської влади до цього інциденту випливає з доповіді ФБР.

"Я впевнений, що правильно зрозумів написане в доповіді ФБР. Вони кажуть, що влада Росії до цього не має відношення", - підкреслив Джо Байден.читайте такожУ США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан

Раніше Байден заявляв, що у американської розвідки немає даних про те, що Росія брала участь в хакерській атаці на Colonial Pipeline. При цьому політик казав про дані щодо перебування на території РФ осіб, пов'язаних з кібератакою.

Хакерська атака на Colonial Pipeline