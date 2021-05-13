Байден зробив заяву щодо ситуації з Росією і Colonial Pipeline

Ситуація з хакерською атакою на трубопровід відображена в звіті ФБР, сказав Джо Байден.
Влада Росії непричетна до хакерської атаки на паливопровід компанії Colonial Pipeline. У доповіді Федерального бюро розслідувань (ФБР) йдеться про те, що офіційна Москва не має до цього відношення. Про це заявив американський президент Джо Байден.
Під час брифінгу щодо ситуації з кібератакою на Colonial Pipeline він сказав про те, що висновок щодо непричетності російської влади до цього інциденту випливає з доповіді ФБР.
"Я впевнений, що правильно зрозумів написане в доповіді ФБР. Вони кажуть, що влада Росії до цього не має відношення", - підкреслив Джо Байден.читайте такожУ США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан
Раніше Байден заявляв, що у американської розвідки немає даних про те, що Росія брала участь в хакерській атаці на Colonial Pipeline. При цьому політик казав про дані щодо перебування на території РФ осіб, пов'язаних з кібератакою.
Хакерська атака на Colonial Pipeline
- Компанія Colonial Pipeline – один з найбільших трубопровідних операторів у США – 8 травня заявила про хакерську атаку, під час якої використовувалася програма-вимагач. Компанія змушена була зупинити роботу трубопроводу.
- Як повідомляв Bloomberg, через зупинку роботи паливопроводу, під загрозою опинилися постачання палива до автозаправок декількох густонаселених американських штатів на східному узбережжі. Як вважають в агентстві, атака могла призвести до максимально високого зльоту цін на бензин за останні декілька років.
- Джерела CNN стверджували, що в кібератаках на Colonial Pipeline брало участь хакерське угруповання російського походження DarkSide. Однак, як уточнювали інсайдери американських ЗМІ, на відміну від попередніх атак, це угруповання російська влада не підтримує.