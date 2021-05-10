Байден зробив заяву про зустріч з Путіним

Джо Байден висловився про зустріч з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що обов'язково зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Таку заяву зробив Байден, коментуючи хакерську атаку на трубопровід Colonial Pipeline.

Американський лідер заявив, що не має свідчень причетності російської держави до хакерської атаки на трубопровід Colonial Pipeline.

"Я буду зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Поки що немає даних від наших працівників розвідки, щоб Росія брала участь в цьому, хоча є дані, що дійові особи за програмами-здирникам знаходяться в Росії", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі.

За його словами, влада США працює над тим, щоб залучити хакерів у справі Colonial Pipeline до відповідальності, заявив президент країни Джо Байден.

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"Ми робимо зусилля по лінії ФБР і Міністерства юстиції, щоб порушити їх роботу і притягнути до кримінальної відповідальності злочинців, які вимагають викуп за допомогою вірусів", - сказав Байден.

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