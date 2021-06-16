Джо Байден знову потрапив у конфуз, переплутавши Путіна з Трампом

Джо Байден знову осоромився / Reuters

Сьогодні відбулася зустріч президента США Джо Байден і президента Росії Володимира Путіна в Женеві.

Курйозний момент стався під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Російської Федерації.

Конфуз трапився, коли Джо Байден називав мету проведення саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

Лідер Білого дому обмовився, назвавши президента Володимира Путіна Дональдом Трампом.

"Я подивився фрагмент трансляції (пресконференції — ред.) Трампа...Путіна", — заявив Джо Байден перед журналістами. Усвідомивши свою помилку, він вирішив змінити тему.

Зазначимо, що схожий інцидент стався під час саміту Великої сімки.

Тоді президент США Джо Байден коментував можливе розширення співпраці між Вашингтоном і Москвою, і переплутав назву країн.

"Ми можемо працювати разом з Росією. Наприклад в Лівії", - заявив Джо Байден на саміті G7.

Один з журналістів попросив помічника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана пояснити, що Джо Байден мав на увазі під "співпрацею" Сполучених Штатів і Росії в Лівії.

Радник лідера Білого дому заявив, що Джо Байден говорив про взаємодію США і Росії на території Сирії, де триває громадянська війна.

Раніше Главред писав про те, що саміт США і Росії, в рамках якого пройшла зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, відбувся в середу, 16 червня, в Женеві.

Байден під час пресконференції за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним заявив про те, що відносини з Росією повинні бути передбачуваними і стабільними.

Джо Байден відповів на питання про можливість холодної війни з Росією. Він думає, що президент Росії Володимир Путін цього не хоче. Проте, за словами Байдена, це не означає, що Путін "готовий передати своє озброєння в музей".