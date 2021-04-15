Байден терміново запровадив режим надзвичайної ситуації через агресію Росії

Надзвичайну ситуацію у сфері національної безпеки запровадили 15 квітня.
Президент США Джо Байден після запровадження санкцій проти Росії оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.
Як йдеться у зверненні Байдена, загроза обумовлена шкідливою іноземною діяльністю Росії.
"Байден повідомив Конгрес про те, що видав указ Про оголошення режиму НС в національній безпеці через дії Росії проти зовнішньої політики та економіки США", - повідомили у Білому домі.
Надзвичайну ситуацію у сфері національної безпеки запровадили 15 квітня.
Також Байден уточнив, що має на увазі під шкідливими діями Росії:
- втручання в американські вибори
- кібератаки
- транснаціональна корупція для впливу на іноземні уряди
- переслідування російської опозиції та журналістів за кордоном
- підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки США
- порушення міжнародного права, включаючи підрив суверенітету і цілісності інших держав
У Білому домі заявили, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".
читайте такожУ Білому домі розповіли про долю санкцій проти РФ після розмови Байдена і Путіна
Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.