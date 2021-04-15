Байден терміново запровадив режим надзвичайної ситуації через агресію Росії

Байден запровадив режим надзвичайної ситуації в США / Reuters

Президент США Джо Байден після запровадження санкцій проти Росії оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Як йдеться у зверненні Байдена, загроза обумовлена шкідливою іноземною діяльністю Росії.

"Байден повідомив Конгрес про те, що видав указ Про оголошення режиму НС в національній безпеці через дії Росії проти зовнішньої політики та економіки США", - повідомили у Білому домі.

Надзвичайну ситуацію у сфері національної безпеки запровадили 15 квітня.

Також Байден уточнив, що має на увазі під шкідливими діями Росії:

втручання в американські вибори

кібератаки

транснаціональна корупція для впливу на іноземні уряди

переслідування російської опозиції та журналістів за кордоном

підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки США

порушення міжнародного права, включаючи підрив суверенітету і цілісності інших держав

У Білому домі заявили, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".

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