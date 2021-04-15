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Байден терміново запровадив режим надзвичайної ситуації через агресію Росії

15 квітня 2021, 18:07
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Надзвичайну ситуацію у сфері національної безпеки запровадили 15 квітня.

Джо Байден
Байден запровадив режим надзвичайної ситуації в США / Reuters

Президент США Джо Байден після запровадження санкцій проти Росії оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.

Як йдеться у зверненні Байдена, загроза обумовлена шкідливою іноземною діяльністю Росії.

"Байден повідомив Конгрес про те, що видав указ Про оголошення режиму НС в національній безпеці через дії Росії проти зовнішньої політики та економіки США", - повідомили у Білому домі.

Надзвичайну ситуацію у сфері національної безпеки запровадили 15 квітня.

Також Байден уточнив, що має на увазі під шкідливими діями Росії:

  • втручання в американські вибори
  • кібератаки
  • транснаціональна корупція для впливу на іноземні уряди
  • переслідування російської опозиції та журналістів за кордоном
  • підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки США
  • порушення міжнародного права, включаючи підрив суверенітету і цілісності інших держав

У Білому домі заявили, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".

читайте такожУ Білому домі розповіли про долю санкцій проти РФ після розмови Байдена і Путіна

Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:

  • 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
  • У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
  • НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.

надзвичайна ситуація санкції проти Росії Джо Байден
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