Байден анонсував зустріч з Путіним і згадав Україну

Президент США торкнувся питання концентрації військ РФ біля кордонів України.
Президент США Джо Байден прокоментував ймовірність його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як підкреслив він в ході брифінгу, що транслювався в Twitter, його зустріч з російським лідером відбудеться в червні 2021 року.
У той же час президент США підкреслив, що поки точна дата і місце цієї зустрічі не визначені.
"Я впевнений, що ми зможемо це зробити (зустрітися влітку - ред.)", - говорить президент США.
Під час виступу Байден також торкнувся питання концентрації військ РФ біля кордонів України.
За його словами, посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною не впливає на плановані переговори з Путіним.
"Це не впливає на моє бажання проводити зустріч віч-на-віч. І, якщо ви помітили, раніше у нього було більше військ", - додав Байден.
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Зустріч Байдена і Путіна - про що повідомлялося раніше:
- Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.
- Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.
- Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.
- За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.
- 5 травня прес-секретар Білого дому Дженіфер Псакі заявила, що вони як і раніше не мають підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
- В адміністрації американського лідера пообіцяли, що як тільки будуть визначені терміни і місце саміту, про них тут же повідомлять.
- Як пише видання Politico, що зустріч Байдена і Путіна може статися в одній з семи країн. Це Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія, Словенія або навіть Азербайджан.