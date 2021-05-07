Байден анонсував зустріч з Путіним і згадав Україну

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Президент США Джо Байден прокоментував ймовірність його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як підкреслив він в ході брифінгу, що транслювався в Twitter, його зустріч з російським лідером відбудеться в червні 2021 року.

У той же час президент США підкреслив, що поки точна дата і місце цієї зустрічі не визначені.

"Я впевнений, що ми зможемо це зробити (зустрітися влітку - ред.)", - говорить президент США.

Під час виступу Байден також торкнувся питання концентрації військ РФ біля кордонів України.

За його словами, посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною не впливає на плановані переговори з Путіним.

"Це не впливає на моє бажання проводити зустріч віч-на-віч. І, якщо ви помітили, раніше у нього було більше військ", - додав Байден.

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