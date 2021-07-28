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Байден заявив про загрозу "справжньої війни" та назвав причину

28 липня 2021, 07:45

Збройний конфлікт між провідними державами може бути спровокований діями в кіберпросторі, вважає американський президент.

Джо Байден
Джо Байден попередив про наслідки російських кібератак/ Фото Reuters

Президент США Джо Байден попередив про загрозу війни через кібератаки, зокрема з боку Росії та Китаю. Збройний конфлікт між провідними державами може бути спровокований на поточному етапі діями в кіберпросторі.

Президент США зазначив, що кіберзагрози, зокрема атаки із застосуванням вірусів-вимагачів, все більше здатні завдавати шкоди в фізично існуючому світі, передає Reuters.

"Я думаю, зростає ймовірність війни - справжньої війни зі зброєю з великою державою - це буде наслідком кібератак", - сказав Байден під час виступу перед співробітниками апарату директора Національної розвідки США.

Глава Білого дому додав, що світ упродовж майбутніх десяти років зміниться сильніше, ніж за попередні півстоліття.

"Світ змінюється так швидко з технологічної точки зору, з точки зору взаємодії між людьми, що за наступні 10 років все зміниться у всіх аспектах більше, ніж за попередні 50 років. Це не перебільшення, а факт", - сказав американський лідер.

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Під час свого виступу Байден також подякував представникам американських спецслужб, підкреслив свою впевненість у їхній роботі та заявив, що не чинитиме на них тиску.

Як відомо, кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак, які завдали шкоди, зокрема енергетиці та продовольству в деяких регіонах США.

Зокрема, в грудні 2020 року видання Reuters повідомило, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій та інформації та викрали дані.

Злом стався через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі державні установи США. Суб'єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Атаку пов'язують з діяльністю хакерської групи APT29, або Cozy Bear, яку часто звинувачують у зв'язках зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

Під час зустрічі президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві 16 червня американці попередили Кремль про заходи у відповідь у тому випадку, якщо російські хакери вдарять кібератаками по низці ключових секторів США.

"Він (Путін, - ред.) знає про це. Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - підкреслив Джо Байден.

війна новини США Джо Байден кібератака
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