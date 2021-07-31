Байдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили запровадження санкцій проти Північного потоку-2

У Конгресі США схвалили запровадження санкцій проти Північного потоку-2 / Reuters

Нижня палата Конгресу США підтримала поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти газопроводу Північний потік-2. Конгресмени підтримали законопроєкт про фінансування Держдепартаменту у 2022 році.

Як повідомив у Twitter журналіст Bloomberg Government Джек Фітцпатріа, за прийняття документа проголосували 217 конгресменів, проти - 212. Законопроєкт серед іншого передбачає запровадження заходу, який повинен заблокувати право президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.

Відзначається, що на початку місяця цю поправку до законопроєкту про закордонні витрати федерального уряду затвердив комітет з асигнувань Палати представників.

Її автором стала конгресмен-демократ від штату Огайо Марсі Каптур.

"Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш сигнал і зробить пріоритетним питанням європейську енергетичну безпеку", - заявила вона.

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Щоб заборона на скасування санкцій проти Північного потоку-2 була затверджена, законопроєкт повинен схвалити Сенат, а потім - підписати президент.

Північний потік-2 - про що йшлося раніше:

США і Німеччина 21 липня досягли угоди щодо Північного потоку-2. Документ передбачає гарантії Україні з боку Німеччини після запуску трубопроводу.

Йдеться про новий десятирічний договір на транзит газу між Росією і Україною, термін дії якого закінчується у 2024 році. Водночас якщо Росія використовує газ як зброю проти Києва або піде на іншу агресію щодо України, Німеччина повинна буде запровадити санкції проти Москви і лобіювати питання запровадження нових обмежень проти РФ на рівні Євросоюзу.

Детальніше про угоду Німеччини та США щодо Північного потоку-2 можете дізнатися з сюжету:

Радник Держдепу Дерек Шолль під час свого візиту до Києва заявив, що найгіршим сценарієм для України може стати запуск Північного потоку-2 і відсутність компенсації українській державі. Однак зараз сторони, включаючи Київ, ведуть переговори, щоб не допустити подібну ситуацію.