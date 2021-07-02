Білорусь повністю закриває кордон з Україною

Лукашенко закриває кордони з Україною / Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною буде повністю перекритий.

Таке доручення він дав білоруським прикордонникам.

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - заявив Лукашенко.

За словами Лукашенка, якісь "сплячі терористичні осередки", які "планували насильницьку зміну влади", були розкриті сьогодні.

"Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього потрібно вести наш народ", – сказав він.

Реклама

До таких терористичних осередків причетні нібито Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

У Держприкордонслужбі України заявили, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною.

Відносини України та Білорусі - про що раніше повідомляв Главред:

Українсько-білоруські відносини зіпсувалися в кінці серпня 2020 року після того, як Лукашенко допустив ряд непідтверджених звинувачень на адресу України. Зокрема, глава республіки заявляв, що Київ нібито фінансує білоруську опозицію.

Тоді офіційний Київ назвав звинувачення Лукашенко необґрунтованими і оголосив про перегляд дипломатичних відносин з Білоруссю.

Україна з 5 листопада - з моменту закінчення попередньої президентської каденції Олександра Лукашенко - не визнає його президентом Білорусі. Вибори, які відбулися 9 серпня, Київ вважає такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після інциденту з літаком Ryanair в Мінську Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

У слузі народу нагадали, що Україна засуджує події, пов'язані з політичною кризою в Білорусі, і попередили Мінськ про серйозні санкції у разі запуску компанією Белавіа авіаперельотів в окупований Крим.