Білорусі оголосили повітряний бойкот, Мінськ відповів на звинувачення через рейс Ryanair

У Мінську екстрено сів літак Ryanair / Reuters

Дії білоруських органів влади в ситуації з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair, що слідував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, повністю відповідали встановленим міжнародним правилам, заявив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

"На цьому тлі, звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається", - цитувати його прес-служба МЗС Білорусі.

Білоруський чиновник упевнений, що відбувається навмисна політизація ситуації, при цьому "звучать нічим не підтверджені звинувачення".

Глаз додав, що Білорусь готова при необхідності прийняти експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації щодо інциденту з Ryanair.

Латвійська airBaltic відмовилася від польотів над Білоруссю

Відзначимо, що латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над територією Білорусі після інциденту з літаком Ryanair.

"Наша національна авіакомпанія airBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже прийняла рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусії в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і латвійське агентство цивільної авіації", - сказав в ефірі радіо заявив міністр транспорту Латвії Таліс Лінкайтс, повідомляє Delfi.

Він охарактеризував таку ситуацію як "неординарну" і яка породжує безліч питань про безпеку польотів у повітряному просторі.

Латвійський міністр закликав пасажирів стежити за актуальною ситуацією з польотами в Білорусію і з неї на сайті міжнародного аеропорту Риги і сайтах авіакомпаній, що здійснюють ці перельоти.

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Додамо, що рейс airBaltic з Риги до Одеси обійшов територію Білорусі над Литвою і Польщею.

У той же час рейс з Риги на Тбілісі - рушив через повітряний простір Росії.

Додамо, що польська LOT може відмовитися від польотів на Білоруссю. Про це йдеться у повідомленні Rmf24.

Головний керівник авіакомпанії Wizz Air з питань корпоративної комунікації Андраш Радо інформував BNS, що під час польоту з Києва в Таллінн авіакомпанія уникає білоруського повітряного простору, продовжує стежити за ситуацією.

Затримання Романа Протасевича:

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".

В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: