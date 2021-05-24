Білорусі оголосили повітряний бойкот, Мінськ відповів на звинувачення через рейс Ryanair

Латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над територією Білорусі.
Дії білоруських органів влади в ситуації з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair, що слідував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, повністю відповідали встановленим міжнародним правилам, заявив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.
"На цьому тлі, звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається", - цитувати його прес-служба МЗС Білорусі.
Білоруський чиновник упевнений, що відбувається навмисна політизація ситуації, при цьому "звучать нічим не підтверджені звинувачення".
Глаз додав, що Білорусь готова при необхідності прийняти експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації щодо інциденту з Ryanair.
Латвійська airBaltic відмовилася від польотів над Білоруссю
Відзначимо, що латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над територією Білорусі після інциденту з літаком Ryanair.
"Наша національна авіакомпанія airBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже прийняла рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусії в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і латвійське агентство цивільної авіації", - сказав в ефірі радіо заявив міністр транспорту Латвії Таліс Лінкайтс, повідомляє Delfi.
Він охарактеризував таку ситуацію як "неординарну" і яка породжує безліч питань про безпеку польотів у повітряному просторі.
Латвійський міністр закликав пасажирів стежити за актуальною ситуацією з польотами в Білорусію і з неї на сайті міжнародного аеропорту Риги і сайтах авіакомпаній, що здійснюють ці перельоти.
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Додамо, що рейс airBaltic з Риги до Одеси обійшов територію Білорусі над Литвою і Польщею.
У той же час рейс з Риги на Тбілісі - рушив через повітряний простір Росії.
Додамо, що польська LOT може відмовитися від польотів на Білоруссю. Про це йдеться у повідомленні Rmf24.
Головний керівник авіакомпанії Wizz Air з питань корпоративної комунікації Андраш Радо інформував BNS, що під час польоту з Києва в Таллінн авіакомпанія уникає білоруського повітряного простору, продовжує стежити за ситуацією.
Затримання Романа Протасевича:
- Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
- Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
- ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
- ст. 293 (організація масових заворушень);
- ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
- Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
- Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.