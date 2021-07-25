Бельгію накрило водоспадом: величезний потік води проніс машини вулицями

Місто Дінан серйозно постраждало від наслідків негоди / Скріншот відео twitter.com/MeteoExpress

У суботу, 24 липня, у Бельгії сталася нова повінь. Сильні дощі та грози призвели до затоплення низки регіонів країни. Великі потоки води утворилися в основному в районах південної франкомовної області Валлонія. Найбільше постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант. У місті Дінан вода на вулицях змивала автомобілі.

Як повідомляє Служба погоди у Бельгії Метео Рені, удар стихії призвів до повеней у південній франкомовній області Валлонії. Особливо постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант.

Серйозні руйнування сталися у місті Дінан - там величезним потоком води змивало машини. У Намюрі пройшов селевий зсув.





У Бельгії сталася потужна повінь / René Moens / twitter.com/HetweerinBelgie

У Бельгії сталася потужна повінь / René Moens / twitter.com/HetweerinBelgie

Наразі інформації про постраждалих немає.

Підкреслюється, що в іншій частині Бельгії випав град розміром з перепелине яйце. У низці міст випав дрібний град, який створив подобу снігового покриву.

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Повені у Західній Європі

У Бельгії в результаті повеней у період з 14 по 15 липня загинули більше 30 осіб. Більше десятка людей вважаються зниклими безвісти.

Один з місцевих телеканалів зафіксував момент руйнування будинкіу у Пепінстері внаслідок негоди. Причому будинок звалився під час трансляції інтерв'ю з мером міста Філіпом Годеном.

Масштабна повінь сталася і у Німеччині. Через повені було зруйновано багато будівель. Згідно з останніми даними, загинули 175 осіб.