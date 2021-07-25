Бельгію накрило водоспадом: величезний потік води проніс машини вулицями

У районах Південної франкомовної області Валонії сталися зливи.
У суботу, 24 липня, у Бельгії сталася нова повінь. Сильні дощі та грози призвели до затоплення низки регіонів країни. Великі потоки води утворилися в основному в районах південної франкомовної області Валлонія. Найбільше постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант. У місті Дінан вода на вулицях змивала автомобілі.
Як повідомляє Служба погоди у Бельгії Метео Рені, удар стихії призвів до повеней у південній франкомовній області Валлонії. Особливо постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант.
Серйозні руйнування сталися у місті Дінан - там величезним потоком води змивало машини. У Намюрі пройшов селевий зсув.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Підкреслюється, що в іншій частині Бельгії випав град розміром з перепелине яйце. У низці міст випав дрібний град, який створив подобу снігового покриву.
Повені у Західній Європі
У Бельгії в результаті повеней у період з 14 по 15 липня загинули більше 30 осіб. Більше десятка людей вважаються зниклими безвісти.
Один з місцевих телеканалів зафіксував момент руйнування будинкіу у Пепінстері внаслідок негоди. Причому будинок звалився під час трансляції інтерв'ю з мером міста Філіпом Годеном.
Масштабна повінь сталася і у Німеччині. Через повені було зруйновано багато будівель. Згідно з останніми даними, загинули 175 осіб.