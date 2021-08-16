Свавілля і грабежі на вулицях: що діється в захопленому талібами Кабулі

Бойовики Талібану на вулицях Кабула / REUTERS

У захопленому угрупованням Талібан Афганістані нова "влада" почала встановлювати свої порядки.

В Мережі опублікували кадри, як люди, які називають себе талібами, захоплювали перехожих прямо на вулицях Кабула.

"З броньованим автомобілем Land Cruiser вони пограбували людей в "Арія-Сіті" неподалік від міжнародного аеропорту Кабула, сказавши, що "ми — Талібан", — написав на своїй сторінці в Twitter політичний оглядач TOLOnews TV Абу Муслім Ширзад.

На кадрах можна побачити, як з десяток чоловіків, які голосно кричать, захоплюють двох місцевих і ведуть їх у невідомому напрямку. Нападники - без зброї. По дорозі вони штовхають своїх полонених і трясуть їх. Судячи з відео, складно визначити, ким є нападники: бойовиками Талібану або місцевими прихильниками нової "влади".

Реклама

У свою чергу журналістка Ліза Карімі розповіла в ефірі Настоящего Времени, що в столиці Афганістану ситуація різко змінилася.

"Спокою не видно, тому що все ще скрізь можна побачити талібів, які проходять тут. Я живу біля аеропорту, і звідти можна почути, як стріляють. Всі люди з ранку вже біжать у бік аеропорту", - каже вона.

/ REUTERS

За її словами, змінилося те, що жінки одягнені вже по-іншому – у них вже і хіджаб. Чоловіки теж одягнені вже по-іншому.

За її словами, місцеві жителі побоюються за себе і за своїх дітей: "Зокрема, вони дуже були перелякані за своїх дівчаток, тому що навіть беруть заміж їх, так що вони переїхали через це. Надії немає, але це не означає, що вони не намагалися виїхати з країни".

"Ще вчора таліби відправили повідомлення про те, що таліби не будуть застосовувати зброю проти мирного населення. Але 30 хвилин тому в аеропорту хтось застосував зброю. Іноземні війська відчули, що таліби застосували зброю проти них, і з обох сторін почалася стрілянина. І, судячи з ситуації, багато хто навіть загинули", - додала Карімі.

Крім того, Радіо Свобода уточнює, що Кабул ніби повернувся на 20 років тому.

/ REUTERS

"Люди в світському одязі зникли з вулиць столиці Афганістану, а натомість з'явилися люди зі зброєю. На вулицях знищують рекламні зображення жінок з відкритими обличчями. Люди стоять у чергах до банкоматів, щоб зняти гроші", - пише видання.

Захоплення Афганістану Талібаном

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.