"Безглузде кровопролиття": ХАМАС випустив у бік Ізраїлю рекордну кількість ракет в історії країни

Вночі та вранці 17 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю відновили обстріл терористичних цілей у секторі Гази / Фото Reuters

За останній тиждень із сектора Гази, що контролюється бойовиками ХАМАС, запустили в бік Ізраїлю рекордні 3100 ракет.

Як повідомляє в Twitter Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), це найвища щоденна частота ракетного обстрілу, з якою Ізраїль стикався за всю історію країни.

У ЦАХАЛ додали, що "загроза реальна", і мільйони громадян зараз "живуть під вогнем".

"Ми продовжимо захищатися", - додали ізраїльські військові.

Тим часом в ніч на понеділок, 17 травня, винищувачі Армії оборони Ізраїлю відновили обстріл терористичних цілей в секторі Гази. Місцеві джерела стверджують, що в ході атаки на анклав скинуто щонайменше 70 бомб масою 500 кг.

Ізраїль відновив обстріли сектора Гази / Фото Reuters

За даними ізраїльських військових, радикальний ісламський рух опору "спеціально приховує військові цілі в житлових будинках і житлових районах".

"ХАМАС наражає на небезпеку своїх власних мирних жителів; ми прагнемо мінімізувати шкоду для всіх мирних жителів", - генштаб ЦАХАЛа повідомив у Twitter.

читайте такожКонфлікт Ізраїлю і Палестини: що потрібно знати про новий виток ескалаціїЯк уточнює The Associated Press, ізраїльські військові літаки завдали серію важких авіаударів по декількох точках міста Газа вранці в понеділок. За даними видання, вибухи стрясали місто з півночі на південь упродовж 10 хвилин. Атака була потужнішою і тривала довше, ніж серія авіаударів, нанесених добою раніше, коли загинули 42 палестинця.

У свою чергу, місцеві ЗМІ про жертви не пишуть. Зазначається, що серед уражених цілей виявилася головна прибережна дорога на захід від міста, а також об'єкти безпеки і відкриті простори. Також пошкоджено лінію, що живить електроенергією від єдиної електростанції більшу частину південної Гази.

Реакція ООН на загострення на Близькому Сході

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль і Сектор Гази негайно припинити бойові дії. Він зазначив, що це найсерйозніша ескалація" за останні роки між сектором Гази та Ізраїлем.

"Нинішні бойові дії жахають. Боротьба повинна негайно припинитися. Ракети і міномети з одного боку і повітряні та артилерійські обстріли з іншого повинні припинитися. Я закликаю всі сторони прислухатися до цього заклику", - йдеться в заяві генсека ООН.

читайте такожЧим закінчиться конфлікт Ізраїлю і Палестини: експерт дав прогнозГутерріш висловив жаль через загибель ізраїльтян і засудив напад на табір біженців в Газі, в результаті якого загинули десять осіб, зокрема вісім дітей, а також "знищення офісів ЗМІ в Газі".

"Цей безглуздий цикл кровопролиття, терору і руйнування повинен негайно припинитися. Всі сторони повинні поважати міжнародне гуманітарне право і міжнародне право прав людини. Статус-кво святих місцях необхідно підтримувати і поважати", — додав він і закликав сторони до переговорів.

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