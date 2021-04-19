"Квиток на той світ": у Держдумі огризнулися на заяву США щодо Навального

Олексій Навальний / Reuters

У Державній Думі РФ Заява радника президента США з національної безпеки Джека Саллівана про наслідки для Росії в разі смерті опозиціонера Олексія Навального назвали "прощальним листом блогеру"і" квитком на той світ". Про це повідомляє агентство РИА Новости з посиланням на депутата Держдуми Руслана Бальбека.

"Сполучені Штати на весь світ оголосили, що Навальному жити залишилося недовго, вони йому вже виписали квиток на той світ, аби Росії напакостити. А ось тепер нехай знаменитий блогер і відчує, що таке американська дружба, – як то кажуть, дружимо, поки потрібен", ‒ сказав він.

Бальбек переконаний, що владі Америки Навальний став вже без потреби.

"Я впевнений, що радник Байдена тим самим відправив Навальному прощального листа, мовляв, працювали разом, але все пішло не так, і живий ти нам не потрібен, вибач, але ось так", ‒ сказав депутат.

За словами Бальбека, він не здивується, якщо Навальний звернеться до російських правоохоронців і піде на угоду, щоб розповісти деякі одкровення про свою співпрацю з американцями в обмін на гарантії охорони його життя.

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Олексій Навальний у в'язниці: