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"Квиток на той світ": у Держдумі огризнулися на заяву США щодо Навального

19 квітня 2021, 10:29

Депутат російської Держдуми Руслан Бальбек вважає, що владі США Навальний став вже без потреби і тому він може піти на угоду з росіянами.

Олексій Навальний
Олексій Навальний / Reuters

У Державній Думі РФ Заява радника президента США з національної безпеки Джека Саллівана про наслідки для Росії в разі смерті опозиціонера Олексія Навального назвали "прощальним листом блогеру"і" квитком на той світ". Про це повідомляє агентство РИА Новости з посиланням на депутата Держдуми Руслана Бальбека.

"Сполучені Штати на весь світ оголосили, що Навальному жити залишилося недовго, вони йому вже виписали квиток на той світ, аби Росії напакостити. А ось тепер нехай знаменитий блогер і відчує, що таке американська дружба, – як то кажуть, дружимо, поки потрібен", ‒ сказав він.

Бальбек переконаний, що владі Америки Навальний став вже без потреби.

"Я впевнений, що радник Байдена тим самим відправив Навальному прощального листа, мовляв, працювали разом, але все пішло не так, і живий ти нам не потрібен, вибач, але ось так", ‒ сказав депутат.

За словами Бальбека, він не здивується, якщо Навальний звернеться до російських правоохоронців і піде на угоду, щоб розповісти деякі одкровення про свою співпрацю з американцями в обмін на гарантії охорони його життя.

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Олексій Навальний у в'язниці:

  • Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
  • Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
  • Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
  • Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.
  • Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.
  • Навесні 2021 року Навальний почав голодування у в'язниці, вимагаючи допустити до нього лікарів. Є інформація, що його здоров'я знизилося до критичного рівня.

новини Росії Держдума РФ Олексій Навальний
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