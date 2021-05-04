Білл Гейтс розлучається з дружиною після 27 років спільного життя / УНІАН

Легендарний американський комерсант, засновник корпорації Microsoft і громадський діяч Білл Гейтс розлучається з дружиною Меліндою після 27 років, проведених у шлюбі.

Як повідомляє BBC, Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення через 27 років, заявивши, що "ми більше не віримо, що зможемо рости разом як пара". "Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми ухвалили рішення розірвати наш шлюб", - написала пара у твіттері.

Вони познайомилися в кінці 1980-х, коли Мелінда приєдналася до фірми Білла Microsoft. Вони одружилися на Гаваях у 1994 році. У них є троє дітей.

Вони спільно керують Фондом Білла і Мелінди Гейтс.

За даними податкової декларації, їх фонд має активи на суму понад 51 млрд доларів.

Білл Гейтс і його дружина Мелінда / Reuters

Білл Гейтс - четверта найбагатша людина у світі за версією Forbes.

Протягом останнього року Гейтс через свій фонд приєднався до боротьби з COVID-19 і зусиль з розробки і поширення вакцин у всьому світу.

Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу у світі закінчиться не раніше останніх місяців 2022 року. Свій прогноз він озвучив у березні.