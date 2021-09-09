Битва століття: в Індії кіт переміг леопарда (відео)

Кіт гордо встояв перед хижаком / 1zoom.ru

Цікавий випадок стався в індійському місті Нашік, штат Махараштра. Звичайний кіт упорався з леопардом. Він дав відсіч хижакові після того, як вони обидва опинилися на дні колодязя.

Відповідне відео з'явилося в Twitter АNI.

На кадрах видно, як хижак нападає на кота. Однак той не тікає, а встає на задні лапи. А потім вони починають грати один з одним.

Пізніше з'ясувалося, що тварини разом впали в колодязь, але їх дістали фахівці. Причому, за допомогою підйомного крана.

#WATCH | Maharashtra: A leopard and a cat come face-to-face after falling down a well in Nashik



"The leopard fell in the well while chasing the cat. It was later rescued and released in its natural habitat," says Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forests, West Nashik Division pic.twitter.com/2HAAcEbwjy — ANI (@ANI) September 6, 2021

Нагадаємо, напередодні у Львові зник "котячий мер". Кіт на прізвисько Левчик жив у приймальні голови міськради Андрія Садового. Він зник під час навчань. За таку цінну знахідку мер пообіцяв "хороший подарунок".

Також раніше у Нідерландах кіт більше 50 днів прожив без їжі і вижив. Його замкнув у домі господар, а сам поїхав. Знайшли виснажену тварину нові власники житла.