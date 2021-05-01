Благодатний вогонь зійшов: як його роздавали

У храмі Гробу Господнього зійшов благодатний вогонь / Reuters

У Велику суботу, 1 травня, напередодні Воскресіння Христового (Великдень, відзначається 2 числа) в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь 2021.

Сходження вогню традиційно відбувається в Кувуклії храму Гробу Господнього. Урочисту церемонію сходження благодатного вогню транслював YouTube-канал Перший Незалежний.

Благодатний вогонь після сходження доставляють в Україну спецрейсом, який прибуває в аеропорт Бориспіль (знаходиться під Києвом).

Швидше за все, священний вогонь традиційно доставлять у Свято-Воскресенський (Афганський) храм, а звідти розвезуть по українських церквах.

Агентство Reuters вже опублікувало фото, на яких видно, як людям роздавали благодатний вогонь.

В Єрусалимі зійшов благодатний вогонь – опубліковано відео

Сходження благодатного вогню 2021 – що потрібно знати

Церемонія проходить в Кувуклії храму Гробу Господнього – це невелика банева каплиця з жовто-рожевого мармуру у центрі Ротонди, в якій зокрема знаходиться сам Гроб Господній, пише Вікіпедія.

Благодатний вогонь сходить на лампаду та 33 свічки – по одній на кожен рік земного життя сина Божого Ісуса Христа.

Під час церемонії у Кувуклії знаходяться Єрусалимський патріарх та Вірменський архімандрит. Примітно, що їх впускають у приміщення в одних підрясниках.

Священнослужителі входять у Кувуклію майже голими, щоб ніхто не запідозрив, що вони пронесли з собою щось, чим можна розпалити вогонь.

Напередодні сходження благодатного вогню Кувуклію перевіряють та запечатують, а ключ від приміщення віддають на зберігання мусульманській родині.

Під час церемонії сходження вогню віряни моляться. Після того, як благодатний вогонь сходить, його роздають.

Вважається, що якщо благодатний вогонь не зійде – настане кінець світу.