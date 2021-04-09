Блінкен пояснив слова Байдена про Путіна-вбивцю

Держсекретар США стурбований перекиданням військових і озброєння РФ до українського кордону.
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував різкі висловлювання американського президента Джо Байдена на адресу президента РФ Володимира Путіна.
В інтерв'ю The Washington Post Блінкен пояснив, що Байден допускає різкі висловлювання (коли він назвав російського колегу вбивцею), керуючись політичним прагматизмом.
Водночас держсекретар США запевняє, що господар Білого дому готовий до взаємодії з Росією.
Блінкен зазначив, що в питанні відносин з Москвою Вашингтон дотримується принципу "прагматизму".
Він уточнив, що американське керівництво готове до співпраці з РФ "у сферах, що становлять взаємний інтерес".
"Він чітко бачить дві речі. Йому необхідно залучати Росію до відповідальності за будь — які ворожі дії, які вона робить, і одночасно він залишається відкритим до співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес", - пояснив Блінкен.
Він додав, що "стурбований" рішенням Путіна про перекидання тисячі військових і одиниць важкого озброєння до українського кордону. У США побоюються, що це спроба "спровокувати українців і випробувати Вашингтон — і що це може перерости в щось набагато небезпечніше".
читайте такожВолодимиру Зеленському пора заявити на весь світ, що Путін - вбивця
Різка заява Байдена на адресу Путіна:
- Нагадаємо, президент США Джо Байден погодився з твердженням, що президент Російської Федерації Володимир Путін є вбивцею. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC Mews.
- Президент США зазначив, що в січні під час телефонної розмови попередив президента РФ Про вжиття потенційних заходів реагування у відповідь на втручання Росії в американські вибори.
- При цьому ведучий поцікавився, чи вважає Байден російського президента вбивцею.
- Після деякого роздуму президент США погодився з цим твердженням. "Ммм, так", - сказав Байден.
- У відповідь Путін запропонував Байдену провести відкритий діалог.