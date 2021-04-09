Блінкен пояснив слова Байдена про Путіна-вбивцю

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував різкі висловлювання американського президента Джо Байдена на адресу президента РФ Володимира Путіна.

В інтерв'ю The Washington Post Блінкен пояснив, що Байден допускає різкі висловлювання (коли він назвав російського колегу вбивцею), керуючись політичним прагматизмом.

Водночас держсекретар США запевняє, що господар Білого дому готовий до взаємодії з Росією.

Блінкен зазначив, що в питанні відносин з Москвою Вашингтон дотримується принципу "прагматизму".

Він уточнив, що американське керівництво готове до співпраці з РФ "у сферах, що становлять взаємний інтерес".

"Він чітко бачить дві речі. Йому необхідно залучати Росію до відповідальності за будь — які ворожі дії, які вона робить, і одночасно він залишається відкритим до співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес", - пояснив Блінкен.

Він додав, що "стурбований" рішенням Путіна про перекидання тисячі військових і одиниць важкого озброєння до українського кордону. У США побоюються, що це спроба "спровокувати українців і випробувати Вашингтон — і що це може перерости в щось набагато небезпечніше".

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Різка заява Байдена на адресу Путіна: