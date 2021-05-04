Блінкен перед приїздом до України розповів про агресію Росії

Блінкен і Боррель обговорили відносини з Росією / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту в Україну обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем недавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.

"Вони обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму і на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - повідомляє Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС).

Повідомляється, що ця зустріч надала "можливість обговорити на двосторонній основі деякі з найбільш нагальних майбутніх викликів у сфері зовнішньої політики і безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" на їх дводенній нараді".

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Крім того, сторони обговорили ситуацію в Афганістані на тлі рішення США про виведення військ, а також відносини з Китаєм.

Відведення військ від кордонів України - про що раніше повідомляв Главред: