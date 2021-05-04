Блінкен перед приїздом до України розповів про агресію Росії

Блінкен і Боррель обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності.
Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту в Україну обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем недавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.
"Вони обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму і на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - повідомляє Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС).
Повідомляється, що ця зустріч надала "можливість обговорити на двосторонній основі деякі з найбільш нагальних майбутніх викликів у сфері зовнішньої політики і безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" на їх дводенній нараді".
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Крім того, сторони обговорили ситуацію в Афганістані на тлі рішення США про виведення військ, а також відносини з Китаєм.
Відведення військ від кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. За його словами, заходи почалися 23 квітня.
- Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Російська Федерація почала відведення військ від українського кордону. Втім, це відбувається не скрізь.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.
- Повернення в пункти постійної дислокації російських військ, які були задіяні в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.