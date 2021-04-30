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Блінкен підтвердив свій візит до Києва і назвав терміни приїзду

30 квітня 2021, 06:17
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Візит найбільш високопоставленого американського дипломата до Києва пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен приїде до Києва наступного тижня / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже наступного тижня. Його візит до Києва пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.

Про свій майбутній візит до Києва політик повідомив в інтерв'ю в програмі 60 хвилин на CBS News. Блінкен зазначив, що президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж ста тисяч військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною.

"На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.

"Те, що ми бачили в останні кілька днів (відведення військ, - ред.), це, мабуть, рішення відвести деякі з цих сил, і ми бачили, як деякі з них фактично почали відступати", - сказав він.

Блінкен вважає, що наміри Путіна передбачити неможливо.

"Я не можу сказати вам, що ми знаємо наміри Путіна. Є безліч речей, які він міг би зробити або не робити", - додав Блінкен.

Як повідомляв Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що особливих проривів після візиту Блінкена не буде. Найімовірніше держсекретар висуне низку вимог до української влади, зокрема щодо реформування судової системи та боротьби з корупцією.

Відведення військ від кордонів України - про що раніше писав Главред:

новини США Ентоні Блінкен військова агресія РФ новини України
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