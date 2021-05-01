Блінкен спробує переконати Німеччину зупинити Північний потік-2

Газопровід Північний потік-2 залишається проблемою, як про це говорили і держсекретар США, і президент Байден, нагадали в Держдепі США.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у Британії під час зустрічей з колегами по G7 проведе переговори з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом щодо газопроводу Північний потік-2, заявив в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.
"Я думаю, ми проводитимемо окремі зустрічі з німецькою стороною у двосторонньому форматі", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.
Він підкреслив, що газопровід Північний потік-2 залишається проблемою, як про це говорив і держсекретар США, і президент Байден.
"Ви чули це від президента, від держсекретаря, від офіційних представників. І ми продовжуватимемо дуже ясно давати зрозуміти Німеччині наші погляди на цей проєкт, що він має бути зупинений", - підкреслив Рікер.
Помічник держсекретаря додав, що під час зустрічі з німецькими партнерами планується обговорити багато інших питань.
Північний потік-2 - про що йшлося раніше:
- 11 грудня 2020 року будівництво газопроводу Північний потік-2 було відновлено в економічній зоні Німеччини після річного періоду, пов'язаного із зупинкою робіт через санкції США.
- 5 лютого канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Росії загрожують нові санкції з боку Німеччини через тюремний вирок опозиціонеру Олексію Навальному і висилку дипломатів Євросоюзу. Однак на будівництві газопроводу Північний потік-2 це ніяк не відіб'ється.
- 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, до ще одного санкційного списку внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно-трубоукладач Фортуна.
- 22 квітня колишній головний координатор санкційної політики Держдепу США, експосол США в Польщі Деніел Фрід заявив, що газопровід Північний потік-2 є поганим проєктом, який розколе енергетичний ринок в Європі.