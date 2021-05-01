Блінкен спробує переконати Німеччину зупинити Північний потік-2 / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Британії під час зустрічей з колегами по G7 проведе переговори з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом щодо газопроводу Північний потік-2, заявив в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

"Я думаю, ми проводитимемо окремі зустрічі з німецькою стороною у двосторонньому форматі", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що газопровід Північний потік-2 залишається проблемою, як про це говорив і держсекретар США, і президент Байден.

"Ви чули це від президента, від держсекретаря, від офіційних представників. І ми продовжуватимемо дуже ясно давати зрозуміти Німеччині наші погляди на цей проєкт, що він має бути зупинений", - підкреслив Рікер.

Помічник держсекретаря додав, що під час зустрічі з німецькими партнерами планується обговорити багато інших питань.

Північний потік-2 - про що йшлося раніше: