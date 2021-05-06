Блінкен після візиту в Україну різко висловився на адресу Росії

За словами глави Держдепу, США продовжать змушувати Росію платити за війну на Донбасі.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США і союзники продовжать змушувати Росію платити за війну на Донбасі.
Як написав у своєму Twitter Блінкен, це триватиме до тих пір, поки Москва не вибере мир замість конфлікту з Україною.
"Разом з союзниками і партнерами ми продовжуємо покладати витрати на Росію до тих пір, поки Москва не вибере світ замість конфлікту", - написав у своєму Twitter Блінкен.
Держсекретар назвав "похмурим моментом", коли він разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою і предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм, покладав квіти до стіни пам'яті на честь українців, загиблих в результаті агресії Росії на Донбасі.
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Візит Блінкена в Україну - про що раніше повідомляв Главред:
- Ентоні Блінкен з 4 по 6 травня знаходиться в європейському турне: він відвідав столиці Великої Британії та України - Лондон та Київ. Блінкен в якості держсекретаря США ще не був в нашій країні.
- У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.
- Раніше держсекретар США зробив перші заяви. Ентоні Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Джо Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.
Автор: Марія Тупік