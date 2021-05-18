Блінкен розповів, коли відбудеться зустріч Байдена і Путіна

Ентоні Блінкен висловився про зустріч президентів США і РФ / Reuters

У найближчі тижні відбудеться зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

Як заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен, принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.

Водночас він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої зустрічі.

"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це відбудеться в найближчі тижні", - зазначив Блінкен.

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Сьогодні в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.

При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.

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