Блінкен розповів, коли відбудеться зустріч Байдена і Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловився про зустріч Байдена і Путіна.
У найближчі тижні відбудеться зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.
Як заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен, принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.
Водночас він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої зустрічі.
"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це відбудеться в найближчі тижні", - зазначив Блінкен.
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Сьогодні в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.
При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.
Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред:
- Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня. Точні дати не називалися.
- За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.
- Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна може пройти в одній з країн Західної або Центральної Європи. В цілому, у Байдена розглядають сім країн для зустрічі з Путіним.
Автор: Марія Тупік