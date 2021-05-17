Блінкен різко висловився на адресу Росії і заявив про загрозу для Європи

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про загрозу з боку Росії для ЄС.
Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен вважає, що Росія є загрозою для Європи. У тому числі, через нарощування військ біля українського кордону.
За його словами, РФ становить загрозу для європейських країн в енергетичній сфері і через ситуацію на кордоні з Україною.
"Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи в світлі недавнього нарощування військової присутності на кордоні з Україною, і загрози для європейської енергетичної безпеки, що виходить від газопроводу Північний потік-2", - заявив Блінкен на спільному брифінгу з Міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.
Варто відзначити, що Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради.
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Як повідомили в Держдепі, Блінкен має намір обговорити з Лавровим двосторонні відносини і проект трубопроводу Північний потік-2.
Візит Ентоні Блінкена в Україну - про що раніше повідомляв Главред:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен приїжджав в Україну з візитом 6 травня. Глава Держдепу провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, а також з українськими політиками, чиновниками та громадськими діячами.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в ході переговорів з Блінкеном президент Зеленський передав американській стороні новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Крім того, за словами Кулеби, США візитом Блінкена підтвердили, що у Вашингтоні повністю підтримують Кримську платформу і закликають інші держави взяти участь у переговорах щодо деокупації півострова.