Блінкен різко висловився на адресу Росії і заявив про загрозу для Європи

Ентоні Блінкен назвав Росію загрозою для ЄС / Reuters

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен вважає, що Росія є загрозою для Європи. У тому числі, через нарощування військ біля українського кордону.

За його словами, РФ становить загрозу для європейських країн в енергетичній сфері і через ситуацію на кордоні з Україною.

"Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи в світлі недавнього нарощування військової присутності на кордоні з Україною, і загрози для європейської енергетичної безпеки, що виходить від газопроводу Північний потік-2", - заявив Блінкен на спільному брифінгу з Міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.

Варто відзначити, що Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради.

читайте такожБлінкен розповів про свої враження від візиту в Україну

Як повідомили в Держдепі, Блінкен має намір обговорити з Лавровим двосторонні відносини і проект трубопроводу Північний потік-2.

Візит Ентоні Блінкена в Україну - про що раніше повідомляв Главред: