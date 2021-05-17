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Блінкен різко висловився на адресу Росії і заявив про загрозу для Європи

17 травня 2021, 16:26
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про загрозу з боку Росії для ЄС.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен назвав Росію загрозою для ЄС / Reuters

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен вважає, що Росія є загрозою для Європи. У тому числі, через нарощування військ біля українського кордону.

За його словами, РФ становить загрозу для європейських країн в енергетичній сфері і через ситуацію на кордоні з Україною.

"Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи в світлі недавнього нарощування військової присутності на кордоні з Україною, і загрози для європейської енергетичної безпеки, що виходить від газопроводу Північний потік-2", - заявив Блінкен на спільному брифінгу з Міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.

Варто відзначити, що Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради.

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Як повідомили в Держдепі, Блінкен має намір обговорити з Лавровим двосторонні відносини і проект трубопроводу Північний потік-2.

Візит Ентоні Блінкена в Україну - про що раніше повідомляв Главред:

Ентоні Блінкен Північний потік-2 Держдепартамент США Росія
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