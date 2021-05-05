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Блінкен зробив заяву щодо РФ та її агресії проти України

5 травня 2021, 06:27
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Кремль повинен припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму, заявили у Держдепі. Блінкен вважає, що необхідно чинити тиск на Москву.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен зробив заяву щодо Росії / Фото Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно чинити тиск, щоби Москва виконувала свої міжнародні зобов'язання.

Про це Блінкен написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter і закликав союзників США до консолідованої роботи щодо РФ.

"Нам потрібно працювати разом, щоби звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії та чинити тиск на Москву, щоби вона дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань", - написав глава Держдепу.

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У свою чергу, представник Держдепу США Нед Прайс написав у Twitter, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму.

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Візит Блінкена в Україну - про що раніше писав Главред:

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.
  • Разом з Блінкенов в Україну приїде і заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
  • Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори.
  • Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній сфері та сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
  • У рамках візиту до Києва Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту в Україну обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем недавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.

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