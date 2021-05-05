Блінкен зробив заяву щодо РФ та її агресії проти України

Ентоні Блінкен зробив заяву щодо Росії / Фото Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно чинити тиск, щоби Москва виконувала свої міжнародні зобов'язання.

Про це Блінкен написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter і закликав союзників США до консолідованої роботи щодо РФ.

"Нам потрібно працювати разом, щоби звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії та чинити тиск на Москву, щоби вона дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань", - написав глава Держдепу.

У свою чергу, представник Держдепу США Нед Прайс написав у Twitter, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму.

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