Блінкен зустрінеться з Лавровим: стало відомо, про що поговорять дипломати

Глава Держдепу планує на зустрічі з главою російського МЗС обговорити будівництво газопроводу Північний потік-2.
Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради.
Блінкен має намір обговорити з Лавровим двосторонні відносини і проект трубопроводу Північний потік-2. Про це повідомив представник Держдепу на брифінгу.
"Я думаю, що (тема трубопроводу, - ред.) може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії, - ред.). Я думаю, що те ж саме відноситься і до Лаврова. Ми, як і конгрес, дуже чітко висловили своє ставлення до Північного потоку-2 і заявили, що це Російський стратегічний проект, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання журналіста.
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Будівництво Північного потоку-2 - про що раніше писав Главред:
- Будівництво газопроводу Північний потік-2 було зупинено в грудні 2019 року після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.
- Але з грудня 2020 року будівництво відновилося.
- У підсумку укладання газопроводу ведуть російські кораблі.
- Будівництво газопроводу Північний потік-2 вже закінчено на 95%. Станом на 31 березня було прокладено 2339 кілометри з 2460 кілометрів.
- 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, в ще один санкційний список внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно-трубоукладач Фортуна.