Блінкен зустрінеться з Лавровим: стало відомо, про що поговорять дипломати

Блінкен проведе зустріч з Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради.

Блінкен має намір обговорити з Лавровим двосторонні відносини і проект трубопроводу Північний потік-2. Про це повідомив представник Держдепу на брифінгу.

"Я думаю, що (тема трубопроводу, - ред.) може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії, - ред.). Я думаю, що те ж саме відноситься і до Лаврова. Ми, як і конгрес, дуже чітко висловили своє ставлення до Північного потоку-2 і заявили, що це Російський стратегічний проект, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання журналіста.

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