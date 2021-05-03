Відведення російських військ від України: Блінкен зробив заяву

США пильно стежать за ситуацією біля кордонів України, повідомив глава Держдепу.
Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.
"Ми бачили, що за останні кілька днів було ухвалено рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити... ми стежимо за цим дуже-дуже уважно", - сказав Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.
На уточнювальне запитання журналіста, чи є підтвердження, що Росія відводить свої війська, держсекретар запевнив, що США пильно стежать за ситуацією.
Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує відведення російських військ від кордону з Україною і вважає, що це призведе до деескалації ситуації.
Автор: Адріана Бубновська