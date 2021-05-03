Відведення російських військ від України: Блінкен зробив заяву

Блінкен висловився про відведення російських військ від кордонів України / Reuters

Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.

"Ми бачили, що за останні кілька днів було ухвалено рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити... ми стежимо за цим дуже-дуже уважно", - сказав Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.

На уточнювальне запитання журналіста, чи є підтвердження, що Росія відводить свої війська, держсекретар запевнив, що США пильно стежать за ситуацією.

Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше: