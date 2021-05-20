Блінкін зробив заяву про терміни і місце зустрічі Байдена і Путіна

Зустріч Байдена і Путіна може відбутися у Ісландії - Блінкен / Reuters

Зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним може відбутися вже найближчими тижнями. Місцем проведення перемовин рекомендуватиметься Ісландія. Вашингтон зацікавлений в передбачуваних і стабільних відносинах з Москвою, проте готовий відстоювати американські інтереси і цінності. Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

У інтерв'ю ісландському телеканалу RUV він припустив, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися вже найближчими тижнями. При цьому, можливо, перемовини президентів пройдуть у Ісландії. Блінкен висловив готовність рекомендувати цю країну для проведення такого заходу.

"Цілком ймовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями... безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду займатися, коли повернуся додому", - сказав держсекретар.

За його словами, Штати, як і раніше, зацікавлені у вибудовуванні конструктивних відносин з Росією, проте в умовах, коли це буде відповідати інтересам двох держав.читайте такожЗустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков

"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо казати про пандемію коронавірусу і відновлення економік таким чином, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", - зазначив американський чиновник.

Також він додав, що США мають намір відстоювати інтереси своєї держави у тому випадку, якщо Вашингтон бачитиме загрозу американській державній політиці.

"Тому ми воліли б мати стабільні, передбачувані відносини (з Росією, - ред.). У той же час ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", - підкреслив Ентоні Блінкен.читайте такожІлларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна

Нагадаємо, раніше у Рейк'явіку на полях міністерської зустрічі Арктичної ради у Ісландії пройшла зустріч глави Держдепу США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Під час перемовин американський чиновник закликав Москву до більш передбачуваних відносин. Однак Штати, як і раніше, мають намір притягнути до відповідальності Росії за дії, які завдають шкоди американським інтересам і союзникам Вашингтона.

Зустріч Байдена і Путіна