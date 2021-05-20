Блінкін зробив заяву про терміни і місце зустрічі Байдена і Путіна

США мають намір відстоювати свої інтереси, якщо нам хтось кине виклик, сказав Ентоні Блінкен.
Зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним може відбутися вже найближчими тижнями. Місцем проведення перемовин рекомендуватиметься Ісландія. Вашингтон зацікавлений в передбачуваних і стабільних відносинах з Москвою, проте готовий відстоювати американські інтереси і цінності. Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.
У інтерв'ю ісландському телеканалу RUV він припустив, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися вже найближчими тижнями. При цьому, можливо, перемовини президентів пройдуть у Ісландії. Блінкен висловив готовність рекомендувати цю країну для проведення такого заходу.
"Цілком ймовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями... безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду займатися, коли повернуся додому", - сказав держсекретар.
За його словами, Штати, як і раніше, зацікавлені у вибудовуванні конструктивних відносин з Росією, проте в умовах, коли це буде відповідати інтересам двох держав.читайте такожЗустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков
"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо казати про пандемію коронавірусу і відновлення економік таким чином, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", - зазначив американський чиновник.
Також він додав, що США мають намір відстоювати інтереси своєї держави у тому випадку, якщо Вашингтон бачитиме загрозу американській державній політиці.
"Тому ми воліли б мати стабільні, передбачувані відносини (з Росією, - ред.). У той же час ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", - підкреслив Ентоні Блінкен.читайте такожІлларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна
Нагадаємо, раніше у Рейк'явіку на полях міністерської зустрічі Арктичної ради у Ісландії пройшла зустріч глави Держдепу США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Під час перемовин американський чиновник закликав Москву до більш передбачуваних відносин. Однак Штати, як і раніше, мають намір притягнути до відповідальності Росії за дії, які завдають шкоди американським інтересам і союзникам Вашингтона.
Зустріч Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня під час телефонних перемовин з главою РФ Володимиром Путіним запропонував йому провести зустріч у Європі, щоб обговорити відносини двох держав. Сторони домовилися вести дискусію про можливість проведення саміту Штатів і Росії.
- Після цього Вашингтон запустив санкції щодо Москви у відповідь на агресивну зовнішню політику Кремля, в результаті яких під обмеженнями опинилася діяльність 6 російських технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб При цьому США вислали 10 російських дипломатів.
- Росія впровадила відповідні обмеження проти Штатів: до санкційних списків Москви потрапили американські високопосадовці, яким заборонили в'їзд на територію російської держави. Також РФ вислала 10 дипломатів США.
- На цьому тлі сторони підтверджують готовність продовжувати перемовини щодо організації зустрічі Байдена і Путіна. У Кремлі заявляли, що Росія позитивно ставиться до такої ініціативи, а зустріч може пройти в червні.
- Президент США Джо Байден також особисто заявляв, що він має намір провести зустріч з Путіним в обов'язковому порядку.