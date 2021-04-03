Bloomberg оприлюднив свіжий рейтинг 500 багатіїв світу

Оприлюднено рейтинг 500 найбагатших людей світу / фото: gazetavv.com

Вчора з'явилися свіжі дані від Bloomberg (BBI), про те як зростає добробут 500 найбагатших людей світу. Цей індекс розраховується на основі вартості акцій компаній, якими володіють мільярдери.

Найбагатшою людиною який рік поспіль залишається засновник Amazon Джефф Безос.

На другому місці розташувався засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.

На третьому місці рейтингу найбагатших людей світу знаходиться засновник Microsoft Білл Гейтс, а на п'ятому - засновник Facebook Марк Цукенберг.

В "Норнікелі " у росіянина Володимира Потаніна найбільша частка - більше третини, і він, згідно з BBI, найбагатший з росіян, обіймає 46-й рядок рейтингу. Він й надалі продовжує багатіти.

Індекс мільярдерів Bloomberg - це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Він розраховується залежно від коливань ціни акцій та економічних новин або новин компаній. Цифри оновлюються в кінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.